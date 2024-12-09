Энергетики попали под российские обстрелы на Днепропетровщине – ДТЭК

Во время выполнения ремонтных работ в Днепропетровской области энергетики ДТЭК снова попали под вражеский обстрел.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

В нем говорится, что во время проведения ремонтных работ энергетики заметили в воздухе дрон. Они быстро покинули место работы и обнаружили укрытие в подвале ближайшего частного дома.

"Дрон влетел в бригадный автомобиль и взорвался. Благодаря оперативным действиям бригады никто не пострадал, однако автомобиль получил значительные повреждения: разрушены кабина и стрела автоподъемника. Энергетиков эвакуировали другим автомобилем и доставили в безопасное место", – рассказали в ДТЭК.

В компании подчеркнули, что на Днепропетровщине российские оккупанты регулярно атакуют авто аварийных бригад ДТЭК во время ремонтных работ вблизи зоны боевых действий. Только за последние месяцы было несколько таких случаев.

Несмотря на это, энергетики Днепропетровщины продолжают работать, часто рискуя жизнью для того, чтобы у жителей области был свет.

Напомним, недавно энергетики ДТЭК Рината Ахметова уже трижды попадали под обстрел на Днепропетровщине во время выполнения работ.