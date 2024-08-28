В среду, 28 августа, энергетики ДТЭК вернули свет для 39 тыс. семей в Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях. Больше обновлений было на Днепровщине, юг которой постоянно страдает от вражеских ударов. Здесь за минувшие сутки энергетики вернули свет в 35 тыс. домов.

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Об этом сообщили в ДТЭК.

Тем временем Донетчина остается ареной наиболее активных боестолкновений. Несмотря на постоянные обстрелы в сутки энергетикам удалось вернуть свет в дома 3,7 тысячи семей.

Еще для 390 семей, чьи дома обесточивались в результате обстрелов, энергетики восстановили свет в Одесской области.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, специалисты ДТЭК возвращали свет уже десятки раз из-за масштабных разрушений в результате обстрелов.

Напомним, за прошедшую неделю ДТЭК Ахметова вернул свет в 433 тыс. домов в Одесской, Донбассе и Днепропетровщине.