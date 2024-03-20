Экономических причин повышать тарифы на железнодорожные перевозки пока нет, – Вовк

В последние месяцы объемы перевозок "Укрзалізниці" существенно растут, в том числе благодаря работе морского коридора. Это позволяет компании аккумулировать значительные ресурсы для операционной и инвестиционной деятельности, а значит, не возвращаться к вопросу повышения тарифов на грузовые перевозки.

Такое убеждение выразил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

"Основная причина роста объемов перевозок, безусловно, – это разблокирование портов и возврат позиций по экспортным грузопотокам. "Укрзалізниця" имеет возможность увеличивать отправку в первую очередь в направлении портов, и это проявляется в большом росте ее операционных показателей. Безусловно, здесь главная задача – чтобы этот рост был снабжен достаточным количеством тяги и вагонов. А самое главное – чтобы стоимость этих перевозок была конкурентной и выступала дополнительным аргументом в пользу отечественного товаропроизводителя, его позиций на внешних экспортных рынках", – отметил Вовк.

Он напомнил, что руководство УЗ недавно тоже признало, что вопрос повышения тарифов на перевозку не является насущным – потому что сейчас для этого нет оснований.

""Укрзалізниця" сама недавно заявила, что вопрос повышения тарифов не прорабатывается операционно, и нет экономической основы, поскольку имеющегося уровня поступлений от роста перевозок достаточно для того, чтобы "Укрзалізниця" могла покрывать свои операционные расходы и аккумулировать необходимые средства для реализации более чем масштабной программы капитальных инвестиций. То есть, если говорить коротко, вопрос рассмотрения и пересмотра тарифов пока не ко времени, и "Укрзалізниця" сама это признает", – резюмировал эксперт.

Напомним, в проекте финансового плана на 2024 год "Укрзалізниця" ожидала ущерб, и предлагала в очередной раз повысить тарифы на грузовые перевозки. Но эта инициатива не нашла поддержки у правительства: там заметили, что разблокировка портов и рост экономики обеспечит рост объемов железнодорожных грузовых перевозок. А, соответственно, доходы компании значительно возрастут и без повышения тарифов.

Так и произошло: уже в январе 2024 года компания экспортировала 7,5 миллиона тонн грузов. Это на четверть больше ноября 2023 года, который уже был рекордным по общему объему грузоперевозок с начала полномасштабного вторжения.