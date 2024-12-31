Женщины на рынке труда: какие профессии выбирают и что побуждает менять работу

Женщины в Украине чаще всего выбирают творческие специальности, логистику, продажи и рабочие профессии, ценя гибкий график и возможность учиться на месте. Основными проблемами остаются дискриминация матерей, отсутствие гибких условий труда и необходимость выбирать между карьерой и семьей.

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Об этом сообщили аналитики одного из профильных порталов для поиска работы. Современный рынок труда Украины сталкивается с масштабным кадровым кризисом. Несмотря на рост количества вакансий, заполнить их становится все сложнее.

Из-за мобилизации и ограничений для мужчин, работодатели все чаще обращают внимание на женщин как ключевой ресурс для преодоления дефицита кадров. Согласно исследованиям, 34% украинских компаний считают привлечение женщин эффективным способом решения проблемы нехватки кадров. Однако ситуация остается вызовом как для работодателей, так и для женщин, которые ищут возможности адаптации к новым условиям.

Согласно аналитике, 54% женщин активно ищут работу, однако только 17% оценивают рынок труда как стабильный. В условиях экономической нестабильности женщины демонстрируют гибкость, готовность менять профессии и искать работу, обеспечившую стабильный доход.

Финансовое вознаграждение остается основополагающей мотивацией для женщин при выборе вакансий. Гибкий график, возможность карьерного роста и прозрачность условий труда также играют немаловажную роль, но уступают зарплатным ожиданиям. 77% опрошенных женщин готовы овладевать новыми профессиями, наиболее интересуясь творческими специальностями:

графический дизайн;

копирайтинг;

фотография.

Такие профессии позволяют совмещать работу с семейными обязанностями благодаря гибкому графику. Популярными остаются производственные специальности, логистика, продажи и рабочие профессии.

Особый интерес вызывает работа, которая предполагает обучение непосредственно на месте, подходящем для начинающих или меняющих сферу деятельности. Женщины, особенно с малолетними детьми, часто сталкиваются с дискриминацией. Основными проблемами являются:

предвзятость работодателей по отношению к матерям;

отсутствие гибкого графика;

необходимость выбора между карьерой и семьей.

39% женщин с детьми отмечают трудности в поиске работы, что свидетельствует о необходимости создания условий для более инклюзивного рынка труда. Работодатели, по данным аналитиков, могут преодолеть кадровый кризис, ориентируясь на приоритеты женщин:

введение гибкого графика;

поддержка программ переквалификации;

карьерные перспективы и прозрачность условий труда.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине все более популярной становится отдаленная работа. При этом претенденты нередко ищут вакансии, не требующие особого опыта. И не без причин – на некоторых позициях можно зарабатывать таким образом около 50 тысяч. грн.

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