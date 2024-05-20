За первый год работы прифронтовая Тилигульская ВЭС выдала в энергосистему 333 млн кВт-ч электроэнергии – ДТЭК

За первый год работы Тилигульская ветроэлектростанция, построенная в 100 км от линии фронта, отпустила в энергосистему 333 млн кВт-ч электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Строительство и постепенное ввод в эксплуатацию турбин I очереди Тилигульской ВЭС мощностью 114 МВт позволило дополнительно подпитывать электроэнергией юг Украины. Так, за год работы полезный отпуск электроэнергии, сгенерированной ДТЭК Тилигульской ВЭС, составил более 333 млн. кВт-ч", – говорится в сообщении.

Эта станция стала первой в Украине, где использованы новейшие технологии. В частности, на станции установлены POD-устройства, позволяющие увеличить пропускную способность энергомостов Украины с Европой, что очень важно в настоящее время.

"Строительство и очереди ДТЭК Тилигульской ВЭС усилило энергобезопасность на юге Украины. Команда ДТЭК ВСЭ прилагает все усилия для того, чтобы достроить станцию до плановых 500 МВт. В настоящее время идут переговоры с нашим партнером этого проекта – датской компанией Vestas. Надеемся на дальнейшую поддержку зеленого курса государством и содействие в решении проблем энергетической отрасли, с которыми сегодня сталкивается Украина", – заявил Александр Селищев, генеральный директор компании ДТЭК ВИЭ.

Ранее на конференции COP28 ДТЭК Рината Ахметова и ведущий в мире производитель ветротурбин компания Vestas подписали меморандум, предусматривающий завершение строительства крупнейшей в Восточной Европе ветровой электростанции – Тилигульской ВЭС в Николаевской области. Общий объем инвестиций в проект превышает 650 млн евро, а установленная мощность станции составит 500 МВт.

Напомним, ДТЭК во время войны построил и запустил в работу первую очередь Тилигульской ВЭС мощностью 114 МВт в Николаевской области. Это первая в мире ветроэлектростанция, построенная во время войны.