Вторые сутки подряд: поезда Укрзалізниці массово опаздывают на популярных маршрутах

После обстрелов энергетической инфраструктуры железнодорожные энергетики возобновили движение на всех участках, но задержки поездов продолжают влиять на график в течение дня. В частности, больше всего задерживается поезд Дорохуск-Днепр-Главный на 7 часов 39 минут.

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Об этом сообщила Укрзалізниця. После масштабных обстрелов 26 августа энергетической инфраструктуры Украины железнодорожные энергетики провели практически всю ночь, работая над устранением аварийных неисправностей и восстановлением поврежденных участков железнодорожных путей.

Однако, несмотря на оперативное реагирование, некоторые поезда испытали существенные задержки, которые продолжают влиять на дальнейшие маршруты. В настоящее время наибольшие задержки наблюдаются на следующих маршрутах:

№119/120 Дорохуск-Днепр-Главный : задержка 7 часов 39 минут;

: задержка 7 часов 39 минут; №63/64 Львов-Харьков-Пасс. : задержка 7 часов 16 минут;

: задержка 7 часов 16 минут; №93/94 Дорохуск-Харьков-Пасс. : задержка 7 часов 16 минут;

: задержка 7 часов 16 минут; №111/112 Львов-Изюм: задержка 7 часов 16 минут;

№17/18 Ужгород-Харьков-Пасс. : задержка 5 часов 40 минут;

: задержка 5 часов 40 минут; №95/96 Киев-Пасс.-Рахов : задержка 5 часов;

: задержка 5 часов; №5/6 Ясиня-Запорожье-1 : задержка 4 часа 57 минут;

: задержка 4 часа 57 минут; №215/216 Черновцы-Запорожье-1 : задержка 4 часа 57 минут;

: задержка 4 часа 57 минут; №7/8 Киев-Пас.-Черновцы : задержка 4 часа 53 минуты;

: задержка 4 часа 53 минуты; №23/24 Киев-Пасс.-Дорохуск : задержка 4 часа 30 минут;

: задержка 4 часа 30 минут; №5/6 Запорожье-1-Ясиня : задержка 4 часа 2 минуты;

: задержка 4 часа 2 минуты; №215/216 Запорожье-1-Черновцы : задержка 4 часа 2 минуты;

: задержка 4 часа 2 минуты; №77/78 Ковель-Пасс.-Одесса-Главная : задержка 3 часа;

: задержка 3 часа; №39/40 Солотвино-1-Запорожье-1 : задержка 2 часа 16 минут;

: задержка 2 часа 16 минут; №31/32 Пшемысль Главный-Запорожье-1 : задержка 1 час 56 минут;

: задержка 1 час 56 минут; №3/4 Ужгород-Запорожье-1 : задержка 1 час 54 минуты;

: задержка 1 час 54 минуты; №749/750 Киев-Пасс.-Вена Главный : задержка 46 минут;

: задержка 46 минут; №95/96 Рахов-Киев-Пасс.: задержка 34 минут.

Это также означает, что обратные рейсы с отправкой сегодня в течение дня отправятся с начальной станции позже запланированного времени. В частности, это касается следующих маршрутов:

№17 Харьков-Ужгород;

№93 Харьков-Хелм;

№120 Дорогуск-Днепр.

Пассажирам рекомендуется внимательно слушать объявления на вокзалах, поскольку точное время отправления поездов будет объявлено дикторами. Несмотря на задержки, "Укрзалізниця" прилагает все усилия, чтобы минимизировать время ожидания пассажиров и обеспечить безопасность путешествий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине запустили постоянный поезд Интерсити+ между Киевом и Одессой – из-за постоянного спроса на билеты среди пассажиров. В первый рейс поезд отправится 6 сентября. Он получил номер 763/764.

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