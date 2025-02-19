Весь рост сошел на нет: переговоры РФ и США ударили по украинским облигациям и акциям компаний

Государственные облигации Украины активно падают третий день подряд, это уже нивелировало весь предыдущий рост. Причиной стало беспокойство инвесторов на фоне переговоров США и России, которые прошли без Украины, а также последних заявлений президента США Дональда Трампа. Кроме того, индекс украинских акций на Варшавской бирже рухнул на 8% за день.

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Об этом свидетельствуют данные "Интерфакс-Украина" и Reuters. В среду, 19 февраля, в начале торгов украинские евробонды упали на 1,4 цента, продемонстрировав падение на 7% в недельном разрезе. За день в зависимости от сроков погашения стоимость облигаций уменьшилась на 0,7-3,1%, на 0,54% подешевели ВВП-варранты.

В то же время индекс WIG-Ukraine украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE), который быстро рос ранее, обвалился на 8,07. Его значение снова оказалось ниже довоенного уровня – 558,3.

В частности, курс акций Milkiland снизился в среду на 6,13%, агрохолдингов "Агротон" и "ИМК" с землями у фронта – на 10,86% и 5,42%, KSG-Agro – на 8,46%, "Астарты" – на 5,05%. Кроме того, на 11,07% обвалился курс акций крупнейшего украинского производителя масла "Кернел".

Суверенные облигации Украины перед этим резко росли, отображая надежды рынка, что Трамп добьется соглашения о прекращении огня. Так, в начале февраля 2025 года долларовые облигации Украины росли пять дней подряд, достигнув максимумов на фоне ожиданий деталей возможного мирного соглашения.

Однако вскоре ситуация кардинально изменилась. По итогам торгов 18 февраля евробонды Украины показали самое большое однодневное снижение за последние месяцы. Это свело на нет весь предыдущий рост.

Так, бумаги за день потеряли в цене до 1,79 цента, стоимость бондов с погашением в 2035 году составила 66,43 цента за доллар. ВВП-варрант на ВВП, который ранее в феврале достиг самого высокого уровня с момента вторжения России в Украину, также упал на 1,66 цента.

"Инвесторы проявляют растущую обеспокоенность тем, что США и Россия оттесняют Киев в переговорах о прекращении почти трехлетней войны... Исключение Украины и европейских лидеров из переговоров между американскими и российскими официальными лицами на этой неделе в Эр-Рияде вызвало опасения по поводу долговечности любой сделки", – отмечали аналитики Reuters.

Как сообщал OBOZ.UA, глобальные рынки также находятся во взвинеченном состоянии. Дело в том, что Трамп планирует в рамках начатой им тарифной войны ввести 25%-е пошлины на импорт автомобилей, полупроводников и фармацевтической продукции. В этот раз следует готовиться производителям из Японии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура и Мексики.

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