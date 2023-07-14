В Украине разрешили водителям не проходить теорию в автошколах, а изучать ее самостоятельно: что нужно знать об изменениях

В Украине будущим водителям разрешили самостоятельно изучать теоретическую часть экзамена на получение водительского удостоверения. То есть посещать автошколу будет обязательно только для изучения практики вождения.

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Такие нормы предусматривает законопроект № 7354, который депутаты Верховной Рады уже приняли во втором чтении (за 271, поименное голосование можно посмотреть здесь). Новые правила вступят в силу, когда документ подпишет президент Украины. К этому моменту Кабинет министров должен изменить все необходимые процедуры.

"Предоставляем право учащимся изучать теоретическую часть экзамена самостоятельно. Не будет избыточных поступлений в автошколы, потому что они их используют не по назначению", – прокомментировал член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Вячеслав Медяник.

При этом для чиновников автошкол вводятся штрафы за нарушение правил подготовки водителей. Также законопроект предусматривает введение административной ответственности в отношении экзаменаторов и работников территориальных сервисных центров, злоупотребляющих своим служебным положением.

Какими будут экзамены на водительское удостоверение

По плану МВД, в скором времени украинцам будет даваться не три попытки на сдачу практики, а неограниченное количество. Лимит будет установлен не на количество экзаменов, а по времени – сдавать вождение можно будет в течение 2 лет, которые действует свидетельство об окончании автошколы.

Сейчас в случае провала трех попыток сдать "практику", претенденту на получение удостоверения нужно снова проходить и сдавать теорию. Внедрение новых правил должно завершиться к концу 2023 года, считают в МВД.

Пилотные проходит в четырех регионах. Сам процесс сдачи экзаменов ужесточился: ввели электронную очередь, аудио- и видеофиксацию двух этапов сдачи экзаменов (без слепых зон).

И результат уже впечатляет. Если в среднем в прошлом году с первого раза практический экзамен сдавали 62% украинцев, а теоретический – 42%, при усилении контроля "успеваемость" упала почти в два раза: до 36% и 23% соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине заработала услуга обмена и восстановления водительского удостоверения в приложении Дія. Так, Украина стала первой страной в Европе, в которой можно отказаться от физического бланка водительского удостоверения и изготовить только цифровой документ.

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