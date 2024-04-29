В Украине появилась новая монета: как выглядят введенные в оборот деньги

НБУ ввел в оборот новую монету номиналом 5 грн. Монета памятная – она посвящена 38-й годовщине Чернобыльской катастрофы.

Об этом сообщили в самом регуляторе. Там отметили: называется монета "Чернобыль. Возрождение. Аист черный".

"Аист черный – редкая птица, которая стала одним из своеобразных символов возрождения жизни в Чернобыльской зоне. Теперь его популяция на территории Чернобыльского заповедника растет. Это свидетельствует о восстановлении экосистемы региона и о том, что заповедник становится очагом биоразнообразия даже в условиях радиационного загрязнения", – говорится в сообщении.

Как выглядит монета

Изготовлена монета из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка). Выпущена она тиражом в 40 тыс. штук – в т.ч., 20 тыс. штук в сувенирном паковании.

На аверсе монеты (лицевой стороне) в изображено "символическое колесо жизни, знаменующее возрождение природы". Оно являет собой стилизованный международный знак "Радиационная угроза", окутанный листьями, вокруг которого животные, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения:

аист черный;

лошадь Пржевальского;

лось;

бурый медведь.

На реверсе (оборотной стороне) на фоне пейзажа изображен аист черный. Над ним – птенцы в гнезде.

Сколько стоит монета

Купить же монету можно в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Продавать ее, по размещенной на сайте магазина информации, будут по:

165 грн – без сувенирного пакования;

208 грн – в паковании.

Какие банки продают новую монету

Также монету можно будет купить в банках-дистрибьюторах. В частности:

Укргазбанк;

Радабанк;

Таккомбанк;

ПриватБанк.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету "Родительское счастье", посвященную радости родительства. Ее номинал – 5 грн.

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