В Украине главой крупного госбанка назначили поляка: наблюдательный совет возглавила боснийка

Главой "Укргазбанка" выбрали поляка Пиотра Качмарека, хотя еще недавно фаворитом конкурса считался и.о. главы Родион Морозов. В то же время наблюдательный совет банка возглавила член наблюдательного совета Addiko Bank Босния и Герцеговина Санела Пашич.

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Как рассказал OBOZREVATEL собеседник в банке, кандидатуру Качмарека поддержал наблюдательный совет банка. Хотя с ноября 2008 года по апрель 2014 года он был директором по розничным банковским услугам - членом правления Альфа-банка (принадлежал российским миллиардерам).

После чего вернулся в Польшу и в июне 2014-го возглавил правление Getin Holding S.A. (владеет 99,522% акций украинского Идея Банка). 12 ноября 2014-го Пиотр Качмарек на три года возглавил набсовет Идея Банка.

В июне 2023-го Качмарек остался без работы (ушел в отставку с поста). Теперь же польский банкир возглавит один из крупнейших украинских банков.

Качмарек также входил в набсоветы таких компаний: ООО "Каркаде" (Калининград; Россия), ЗАО "Идея Банк" (Минск; Белорусь), ЗАО "Белорусский банк малого бизнеса" (Минск; Белорусь), Getin International S.A. (Вроцлав; Польша). Воглавлял набсовет MW Trade S.A. (Вроцлав; Польша).

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара может вернуться к росту в случае замедления международной поддержки, срыва зерновых договоренностей или ухудшения ситуации на фронтах.

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