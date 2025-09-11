В Польше могут закрыть аэропорты из-за атак российских дронов: СМИ узнали, что изменится

После масштабного вторжения российских беспилотников в Польшу в этой стране могут существенно пересмотреть стандарты авиационной безопасности. В связи с этим часть аэропортов может быть закрыта, а самолеты будут совершать рейсы только в западные регионы Польши и в светлое время суток.

Видео дня

Об этом сообщил Reuters специалист по вопросам авиационных рисков консалтинговой компании Osprey Flight Solutions Мэтью Бори. По его словам, после инцидента с российскими дронами авиакомпании могут пересмотреть свои оценки рисков в Польше, из-за чего:

полеты будут осуществляться на запад Польши , подальше от границ с Россией, Украиной и Беларусью;

, подальше от границ с Россией, Украиной и Беларусью; рейсы будут выполняться в светлое время суток ;

; самолеты будут иметь дополнительный запас топлива – на случай возможных отклонений от маршрута.

Риски для авиакомпаний

Из-за нарушения воздушного пространства Польши беспилотниками России в ночь на 10 сентября власти страны временно закрывали аэропорты Жешува и Люблина на востоке страны, а также аэропорты имени Шопена и Модлина в Варшаве. В связи с этим авиакомпании были вынуждены перенаправлять свои самолеты на запад страны.

Авиационные аналитики утверждают, что авиакомпании все сильнее опасаются рисков, связанных с вторжением в зоны гражданских полетов. "Я считаю это тревожным сигналом для Европы, что таких случаев может стать больше, – говорит руководитель консалтинговой безопасности компании Dyami Эрик Шутен.

Сейчас рынок авиаперевозок внимательно следит за событиями в Польше. Источники журналистов отмечают: если на рынке возникнет ощущение, что вторжение российских беспилотников в польское воздушное пространство становятся систематическими и преднамеренными, это поставит серьезные вопросы перед страховщиками.

Самым худшим сценарием для авиакомпаний, осуществляющих полеты вблизи зоны конфликта, является поражение самолета – случайно или намеренно. Согласно подсчетам Osprey, с 2001 года шесть коммерческих самолетов были непреднамеренно сбиты.

Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за массированного вторжения российских беспилотников в польское воздушное пространство Польское агентство аэронавигационного обслуживания приняло решение ограничить воздушное пространство вдоль границы Украины и Беларуси для пассажирских самолетов до 9 декабря 2025 года. В связи с этим всем гражданским воздушным судам запретят полеты вдоль границы, а полеты БПЛА запретят полностью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!