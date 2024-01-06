В НБУ рассказали, почему подорожал доллар и чего ждать

В Украине подорожание доллара связано с сезонным фактором, традиционным ростом спроса на валюту в конце года. При этом причин для резкой девальвации нет, а у Нацбанк есть достаточно инструментов для сдерживания девальвации.

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Отметим, только за последние сутки стоимость доллара выросла на 15 копеек. В банках валюта продается по цене в 38,33/39,1 грн. Замглавы НБУ Сергей Николайчук в эфире одного из телеканалов рассказал о ситуации на валютном рынке, говорится в официальной странице ведомства в Facebook.

"При режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается (как это, например, было в октябре и первой половине ноября)", – пояснил он.

Ослабление гривни в конце 2023 года, прежде всего, обусловлено сезонными факторами. Во-первых, спрос на валюту увеличился в результате рекордных расходов бюджета в декабре. Во-вторых, традиционно к концу года растет спрос на валюту со стороны населения.

Также на валютный рынок оказывали давление психологические факторы, связанные с отсрочкой предоставления международной помощи, в то же время активные боевые действия продолжаются и это обуславливает потребность в финансировании.

"Благодаря успешному приспособлению валютного рынка к управляемой гибкости НБУ, как и декларировалось, постепенно увеличивает амплитуду курсовых колебаний. Соответственно сейчас колебания на межбанковском рынке несколько больше, чем, например, в октябре. В то же время благодаря сложившимся предпосылкам они не угрожающие. Также курсовые колебания остаются значительно меньше, чем до полномасштабной войны", – пояснил он.

При этом возврат к фиксированному курсу пока даже не рассматривается. НБУ отошел от него сознательно и когда были сформированы надлежащие для этого предпосылки.

"Режим управляемой гибкости курса позволяет нам обеспечивать достижение ряда важных задач. Один из них – сохранение привлекательности гривневых инструментов (депозитов и ОВГЗ). Текущая ситуация на валютном рынке не является неординарной и точно не угрожает выполнению этой задачи", – пояснил он.

В 2023 году официальный курс гривны по отношению к доллару ослаб меньше, чем на 4%. Доходность гривневых инструментов с избытком компенсировала эту девальвацию и остается значительно выше, чем в иностранной валюте. Она также перекрывает фактическую и ожидаемую инфляцию.

Как ранее писал OBOZ.UA, ранее же НБУ разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты – в т. ч. долларов – сколько им требуется. Новые правила действуют с 1 декабря, причем как для банков, так и для обменников.

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