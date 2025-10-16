'Укрнафта' за три года исследовала 1330 км² площадей с помощью 3D сейсморазведки

1 330 км² 3D сейсморазведки за три года: это масштаб исследований, которые "Укрнафта" провела, чтобы расширить ресурсную базу и повысить точность геологического моделирования.

Одна из главных стратегических задач компании – увеличение запасов углеводородов.

Для этого "Укрнафта" инвестирует в современные геофизические исследования, которые позволяют выявлять новые перспективные пласты и эффективнее планировать бурение.

"В 2025 году общая площадь 3D сейсморазведки составляет примерно 750 км², – отметил исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрнафта" Юрий Ткачук. – Полевая фаза уже завершена на двух месторождениях, еще одно находится в работе, а исследования на трех новых запланированы до конца года. Это последовательная работа, которая обеспечивает долгосрочную стабильность добычи и энергетическую устойчивость Украины".

Именно "Укрнафта" стала первой компанией в Украине, которая применила беспроводную технологию 3D-сейсморазведки в горных условиях.

Этот подход позволяет работать в сложных геологических условиях, минимизирует экологическое воздействие, сокращает продолжительность полевых работ и обеспечивает высокую точность геофизических данных.

Полученные результаты формируют основу цифровых геологических и гидродинамических моделей, которые помогают прогнозировать динамику добычи и принимать обоснованные технические решения.

В 2026 году компания продолжит 3D-сейсморазведку на наиболее перспективных месторождениях.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 663 заправки на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.