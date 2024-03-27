'Укрэнерго' задолжало почти 23 млрд грн предприятиям 'зеленой' энергетики

Компания "Укрэнерго" имеет задолженность в размере 22,85 млрд грн перед ГП "Гарантированный покупатель" по оплате услуги по увеличению доли зеленой энергетики в Украине.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная ГП "Гарантированный покупатель".

Также сообщается, что уровень выплат за зеленую электроэнергию в Украине за январь текущего года составляет 90,9%, за февраль - 70,4%, за 20 дней марта - 75,8%. за 2022 – 55,5%. Таким образом, уровень недоплат находится на уровне 22,7% и 44,5% соответственно.

По мнению Владимира Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, указ президента Украины Владимира Зеленского по преодолению долгового кризиса энергетике не выполняется в нужном объеме, что продолжает тормозить развитие энергетики страны, в частности, направления зеленой энергетики.