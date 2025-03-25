"Укрбуд" пустят с молотка: Кабмин утвердил стартовую цену актива

Государственная строительная компания "Укрбуд" будет продана на аукционе по стартовой цене 262,64 млн. грн. Покупатель обязан будет выполнить ряд условий, а именно погасить долги, сохранить рабочие места и соблюдать экологические стандарты.

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Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Кабинет Министров Украины принял решение о продаже 100% акций государственной компании на электронном аукционе.

Стартовая цена определена на уровне 262,64 млн. грн. Это решение является частью масштабной реформы государственного сектора экономики и привлекает инвестиции в строительную отрасль. Покупатель "Укрстроя" будет иметь ряд обязательных обязательств. Основные условия включают:

погашение долгов перед работниками и бюджетом в течение шести месяцев после покупки;

перед работниками и бюджетом в течение шести месяцев после покупки; сохранение основных видов деятельности компании ;

; выплата просроченной задолженности , кроме санкционных кредиторов;

, кроме санкционных кредиторов; соблюдение социальных гарантий работников и недопущение массовых увольнений в течение шести месяцев;

соблюдение экологических стандартов и содержание защитных сооружений;

и содержание защитных сооружений; подписание нового коллективного договора по завершении действующего;

по завершении действующего; перечисление дивидендов в госбюджет за 2024-2025 годы.

Эти условия направлены на то, чтобы приватизация принесла не только доход в бюджет, но и обеспечила дальнейшее развитие компании и защиту интересов ее работников. Государственную строительную компанию "Укрбуд" внесли в список объектов крупной приватизации в сентябре 2023 года. Это стало неожиданностью, ведь еще в начале 2023 года Фонд госимущества получил компанию как не подлежащий приватизации актив. Теперь, после продажи, компания полностью выйдет из государственной собственности.

К концу 2023 года стоимость активов "Укрстроя" составила 266,6 млн грн. Приватизация должна привлечь в компанию новые инвестиции, которые помогут возобновить работу и расширить строительные проекты.

"Укрбуд" является частью "Украинской государственной строительной корпорации "Укрбуд", которая долгое время играла важную роль в строительной отрасли Украины. В 2010-2016 годах корпорацию возглавлял Максим Никитась, использовавший бренд государственной компании для развития собственного частного бизнеса. Его компания "Укрбуд девелопмент" стала одним из лидеров.

Сейчас Никита находится под домашним арестом по делу о присвоении средств Министерства обороны на сумму 307 млн грн. Также его подозревают в попытке дать взятку в размере 22 млн. евро за получение контракта на строительство метро в Днепре.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Фонд гарантирования вкладов выставит на продажу недвижимость банка "Финансы и кредит", который был признан неплатежеспособным. На аукционе будут проданы земельные участки, коммерческая недвижимость и имущественный комплекс.

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