Украина успеет подготовиться к отопительному сезону и планирует построить дополнительную генерацию: заявление Минэнерго

У Украины есть планы по восстановлению и построению дополнительной генерации, а к зиме подготовиться успеем. При этом следующим шагом является распределенная энергия.

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Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко. "Ключевое влияние на энергосистему оказывают обстрелы. У нас есть планы по восстановлению генерации и построения дополнительного, поэтому мы видим, как пройдем эту зиму, и подготовиться успеем", - сказал Галущенко, говорится в публикации Укринформа.

Он отметил, что, к сожалению, обстрелы будут продолжаться, поэтому сначала необходимо возобновить все, что возможно, а также параллельно защитить это системами ПВО, поступающими в страну.

Министр отметил, что следующим шагом является распределенная энергия, ведь она более сложна для атак врага. Благодаря децентрализации можно обеспечить электропитание в определенном регионе даже в случае разделения системы. Кроме того, такая генерация локальна, поэтому должна обеспечить питание критической инфраструктуры.

"Нужно готовиться к сложной зиме. К сожалению, она действительно будет сложнее, чем предыдущая. Однако мы должны стараться иметь возможность автономного обеспечения. Мы же со своей стороны сделаем все, чтобы это не пригодилось", - подчеркнул Галущенко.

Как ранее писал OBOZ.UA, Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны. Ожидается, что это произойдет уже 25 августа. Впрочем, к дополнительным отключениям света в самой Украине это не приведет, ведь причина, по которой вообще заговорили о возобновлении экспорта – ожидаемый профицит мощности в украинской энергосистеме в дневные часы. То есть производимого ресурса будет хватать как для обеспечения внутренних потребностей, так и для продажи.

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