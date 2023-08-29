Украина конфисковала у российской группы компаний 'Волга-Днепр' двигатели для самолетов 'Руслан': что известно

Украина сможет получить шесть авиационных двигателей для самолетов АН-124-100 "Руслан", принадлежавших российской группе компаний "Волга-Днепр". Это стало возможным благодаря применению санкции в отношении компаний страны-агрессора.

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Об этом 29 августа сообщили на сайте Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Коллегия судей ВАКС удовлетворила исковые требования Министерства юстиции Украины.

Министерство подавало иск сразу к ряду компаний из РФ: "Volga Dnepr Airlines (Ireland) Limited", "Volga-Dnepr Logistics BV", Обществу с ограниченной ответственностью "Волга-Днепр-Москва", Обществу с ограниченной ответственностью "Авиакомпания Волга-Днепр".

К ним была применена санкция, предусмотренная пунктом 11 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях".

"Суд принял решение о взыскании в доход государства Украины активов в виде шести авиационных двигателей для самолетов АН-124-100 "Руслан", в отношении которых ответчики могли прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими", – говорится в сообщении.

Апелляционная жалоба на это решение может быть подана в течение пяти дней со дня его оглашения. Это могут сделать участники дела или их представители.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мир всколыхнула новость о том, что арестованные в западных странах транспортные самолеты Ан-124 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" могут быть переданы Украине.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, это собиралась сделать Канада, наложившая арест на один из этих самолетов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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