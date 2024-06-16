Супермаркеты хитрят с акционными товарами: какой используют прием
Супермаркеты и магазины должны обменивать и принимать назад непродовольственные товары, даже если те были проданы по акции. Если же торговая точка делает отметку типа "акционный товар возврату и обмену не подлежит" или подобную, то действует вопреки действующему законодательству.
Об этом сообщили эксперты "Защиты прав потребителей". Они отметили: согласно законодательству, "потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный у продавца, у которого он был приобретен", если товар не удовлетворил его по ряду признаков. В частности:
- форме;
- габаритам;
- фасону;
- цвету;
- размеру;
- по другим причинам не может быть использован по назначению.
"Покупатели делают покупки, несмотря на привычную надпись "Акционный товар возврату и обмену не подлежит". Однако следует отметить, что такая отметка противоречит нормам действующего законодательства. Потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня покупки, если более длительный срок не объявлен продавцом", – говорится в сообщении.
Срок может быть увеличен
Впрочем, в этом правиле есть исключение – и срок может быть увеличен. Однако только если это сделает сама торговая точка.
При этом подчеркивается: обмен товара надлежащего качества производится при соблюдении ряда условий. В частности, если он не использовался и сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также:
- пломбы;
- ярлыки;
- расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.
Есть товары, которые не подлежат обмену
В то же время, отмечается, вышеперечисленное не касается перечня товаров, не подлежащих обмену (возвращению) на основаниях, утвержденных постановлением Кабинета Министров от 19.03.1994 г. №172. В него среди прочего входят:
- парфюмерно-косметические изделия;
- перьево-пуховые изделия;
- детские игрушки мягкие;
- зубные щетки;
- аппараты для бритья и пр.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, сотрудники супермаркетов и магазинов не имеют права заставлять покупателей оплачивать поврежденный или разбитый товар – однако только в том случае, если это произошло случайно. Если же представители заведения настаивают на вине клиента, то должны доказать ее в суде, ведь самостоятельно взимать такие выплаты они не имеют права. Покупателям в таком случае следует вызывать полицию.
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