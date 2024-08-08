Собственники отказались от старых цен: как переписали стоимость 1-комнатных квартир

В ряде крупных городов Украины за последние полгода подешевели 1-комнатные квартиры на вторичном рынке. Больше всего – в Днипре, на 5 800 долларов, до средних 32 000 долларов.

Видео дня

Также значительно подешевели квартиры в Харькове – в среднем, на 4 000 долларов, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном ресурсе. Среди лидеров также:

Сумы – 3 100 долларов;

Киев, Запорожье – 3 000 долларов;

Одесса – 2 300 долларов.

Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

В целом на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине, по данным аналитиков, продают по средним ценам от 19 000 до 62 000 долларов. Самые высокие цены зафиксированы во Львове – в среднем, собственно, 62 000 долларов. А кроме того:

Киеве – 60 000 долларов;

Ужгороде – 55 000 долларов.

Дешевле всего, по данным аналитиков, в Запорожье – в среднем, 19 000 долларов. А также:

Харькове – 20 000 долларов;

Николаеве – 21 000 долларов;

Сумах – 22 000 долларов.

Как купить жилье правильно

В то же время, на первичном рынке нередки случаи мошенничества. А потому, перед тем, как покупать квартиру в новостройке, ее следует проверить. В частности, важно узнать реальный статус выбранного объекта.

Как рассказали в Мининфраструктуры, для этого инвестор может потребовать у застройщика справку из Государственного реестра прав (ГРРП) о состоянии регистрации права на недвижимое имущество. В этом реестре содержатся все сведения и данные о:

регистрации будущего объекта недвижимости;

его характеристиках.

"Кроме того, все исходные данные и сведения об объекте собраны на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССС). Через портал ЕГЭССС инвестор может проверить данные об объекте самостоятельно. Это позволит сравнить информацию, полученную от продавца, с данными реестров, что обеспечит прозрачность в процессе приобретения недвижимости", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, столкнуться с мошенниками могут также украинцы, ищущие жилье для съема. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!