СК 'Экспресс Страхование' и 'Укравтолизинг' объединились в Небанковскую финансовую группу

СК "Экспресс Страхование" и "Укравтолизинг", входящие в "Укравто групп", создают Небанковскую финансовую группу.

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Об этом сообщила Наталья Бортюк, и.о. генерального директора СК "Экспресс Страхование", в интервью "Интерфакс-Украина".

СК "Экспресс Страхование" будет ответственным лицом в финансовой группе, необходимые документы для регистрации уже поданы в Национальный банк Украины.

По словам Натальи Бортюк, объединение ресурсов двух компаний откроет новые возможности, которые позволят "Экспресс Страхование" усилить свои позиции на страховом рынке Украины, улучшит обслуживание клиентов и углубит сотрудничество с партнерами.

Наталья Бортюк также отметила, что это решение возлагает на СК "Экспресс Страхование" большую ответственность, но команда к ней готова.

Как отметила и.о. генерального директора, в стратегическом развитии компании не планируется изменений: главным приоритетом остаются качество сервиса и надежные гарантии для клиентов.

"Экспресс Страхование" создавалось как компания, специализирующаяся на автостраховании. С первого дня мы занимаемся тем, в чем хорошо разбираемся, где мы – эксперты. Основная цель нашей работы – максимальная защита и максимальный сервис для каждого клиента, что, к сожалению, далеко не всегда являлось правилом на украинском рынке. По этому принципу строится вся работа в СК "Экспресс Страхование" с момента создания компании. Особенно важно это стало в тех нестабильных условиях, в которых мы живем. Это всегда было нашим главным приоритетом, и эта стратегия остается неизменной", – отметила Наталья Бортюк.

Команду СК "Экспресс Страхование" усилила Екатерина Лукашенко, которая заняла должность директора по коммерческой деятельности, оставаясь одновременно исполнительным директором "Укравтолизинг". В новой должности в ее обязанности входит разработка новых клиентоориентированных решений, разработка и реализация стратегических инициатив, направленных на оптимизацию внутренних процессов компании и внедрение цифровых решений.

Как отметила Наталья Бортюк, по результатам работы за последние 9 месяцев СК "Экспресс Страхование" продемонстрировала способность адаптироваться к запросам рынка: страховые выплаты клиентам выросли почти вдвое и достигли 377,4 млн грн, страховые премии увеличились на 33%. "Это свидетельствует о доверии клиентов и стабильном спросе на наши услуги. При этом на таких конкурентных рынках, как КАСКО, мы смогли увеличить премии почти на 21%, а "автогражданки" в 2,3 раза", – отметила Наталья Бортюк.

По ее словам, в январе-сентябре 2024 года компания увеличила технические резервы на 25,1%, а высоколиквидные активы – на 16,3%, тем самым обеспечив не только возможность выплачивать компенсации, но и создав чувство уверенности, что она способна справиться с вызовами, какими бы они ни были.

Среди приоритетов компании на ближайшее время – подготовка к новым условиям работы на рынке ОСАГО, расширение сети СТО-партнеров, количество которых выросло на 43 станции с начала года, и совершенствование услуг для клиентов, включая страхование военных рисков.

СК "Экспресс Страхование", основанная в 2008 году, входит в "Укравто групп". Является одним из лидеров автострахования и входит в число наиболее капитализированных компаний на страховом рынке Украины. Компания работает по принципу персонализированного клиентского сервиса и предоставляет полное сопровождение с момента заключения договора страхования до полного восстановления авто в случае наступления страхового случая.

ООО "УКРАВТОЛИЗИНГ" было основано в 2006 году, также принадлежит к "Укравто групп". Компания предоставляет эксклюзивные условия финансового лизинга и разрабатывает индивидуальные программы по приобретению автомобилей в лизинг.