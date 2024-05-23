Сеть магазинов "Цитрус" может исчезнуть: долги превысили 1 млрд грн

Крупная сеть магазинов электроники "Цитрус" столкнулась с претензиями кредиторов на 1,3 млрд грн. Долги подтверждены в судах, их общая сумма может оказаться больше, чем потенциальная стоимость всей компании. Это означает, что торговая сеть может прекратить существование.

В частности, только в мае 2024 года Хозяйственный суд Днепропетровской области вынес решение относительно взыскания 400 млн грн с АО "ЗНВКІФ "Стюарт". СМИ отмечают, что группа компаний "Цитрус" состоит из отдельных юрлиц без единой материнской компании и контролируется именно АО "ЗНВКІФ "Стюарт", владельцем которого является одессит Григорий Топал.

А вот операционные компании у сети магазинов менялись каждые пару лет. Как считает журналист-расследователь Евгений Плинский, это может быть связано с уклонением от налогов. По его словам, в компании могут использовать схемы с привлечением "карманных "ФОПов" (физлиц-предпринимателей), "скрутками" НДС, фиктивными возвратами техник и поддельными кредитами.

Также утверждается, что компания могла получить нелегальную прибыль, как раз суммой в 400 млн грн. А так выглядит досье АО "ЗНВКІФ "СТЮАРТ" на платформе YouControl:

В настоящее время Бюро экономической безопасности (БЭБ) осуществляет досудебное расследование уголовного производства №72024101400000002 по признакам ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины – уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Речь идет о более чем 575 млн грн, согласно акту налоговой проверки должника, имеющегося в материалах дела о банкротстве ООО "Гаджет Трейдинг".

Именно эта компания в 2017-2019 годах была операционной компанией "Цитруса". Впоследствии активы были переведены на ООО "Цетехно", ООО "Максишоп" и ООО "Ритейлкомпани". Еще одна из компаний Топала – "Цетехно" – также проиграла суд более чем на 900 млн гривен. Однако официальной реакции от правоохранительных органов, несмотря на решения суда, фактически доказывающие сомнительные сделки в "Цитрусе", до сих пор нет. Так же не было ее и 4 года назад, когда журналисты и даже совладельцы бизнеса заявляли о схемах.

"Имея долги в 1,3 млрд грн, группа компаний "Цитрус" вряд ли продолжит существование на рынке, ведь даже до кризиса и войны ее капитализация достигала 65 млн долларов. Инвестировать в подобный бизнес, разбитый между десятками юридических лиц, с открытыми уголовными производствами и кучей долговых претензий вряд ли кто согласится", – отмечают СМИ.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в 2022 году было опубликовано расследование, согласно данным которого "Цитрус" использовал "схемы "ФОПов" на сотни миллионов гривен. Как отмечали расследователи, данные о "схематозе" в "Цитрусе" получило главное управление ГНС Одесской области по итогам проверки. Однако в финальный отчет о работе компании эти данные не попали.

Кроме того, сооснователь "Цитруса" Дмитрий Зинченко заявлял, что "Цитрусу" грозит дефолт по долгам, так как крупные кредиторы и партнеры сокращают работу с сетью. При этом еще 12 октября 2021 года Хозяйственный суд Одесской области вынес решение о признании 1 млрд грн задолженности компании "Цитрус" перед третьими лицами.

Как объяснял политик и бизнесмен из Днепра Геннадий Корбан, еще летом 2020 года один из управлявших партнеров компании "Цитрус" Григорий Топал решил рейдерским путем избавиться от своего партнера по бизнесу Дмитрия Зинченко. Сам Корбан приобрел 50% компании "ЗТ-Инвест" – ей принадлежат торговые марки и логотипы сети "Цитрус". У Топала эту сделку не признают.

Рейдерский захват подтверждал и сам Зинченко. "Налицо факт рейдерского захвата управления компании со стороны ее второго собственника, Топала Григория Иордановича", – говорил он в видеообращении.

Пока идут суды, управление "Цитрусом" полностью сконцентрировано в руках Топала. При этом стало известно о многочисленных налоговых нарушениях в компании. Например, сообщалось, что под руководством Топала в "Цитрусе" "оптимизируют" налоговые платежи и занижают таможенные сборы.

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