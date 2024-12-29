С начала года ДТЭК произвел 916 тыс. запчастей для угледобывающего оборудования для прохождения зимы

В январе-ноябре 2024 года машиностроители ДТЭК изготовили и отремонтировали 1066 единиц оборудования и 916 тыс. запчастей для шахтеров, чтобы пройти зиму.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что в разгар отопительного сезона работники машиностроительных заводов ДТЭК продолжают обеспечивать потребности украинских шахт в оборудовании и помогать им добывать уголь.

В январе-ноябре этого года машиностроительные предприятия изготовили и отремонтировали 1066 единиц горно-шахтного оборудования. Среди них – 11 новых проходческих и очистных комбайнов. Машиностроители также обеспечили нужды шахтеров 916 тысячами запчастей и комплектующих.

Напомним, с начала года компания ДТЭК инвестировала более 2,8 млрд грн собственных средств в восстановление теплоэлектростанций после российских атак.