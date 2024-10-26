С февраля 2022 года Roshen уплатил в госбюджет более 12 млрд грн налогов

За время полномасштабного вторжения Roshen заплатил в бюджет более 12 миллиардов гривен налогов – об этом сообщили в компании. С 2014 года предприятия Roshen перечислили в бюджет Украины более 29 млрд грн.

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В Roshen также сообщили, что, несмотря на вызовы военного времени, компания создает новые рабочие места, с первых дней полномасштабного вторжения быстро реагирует на запросы военных, оказывая им необходимую помощь.

Предприятия Roshen обеспечивают бесперебойное производство продукции высокого качества и расширение ассортимента продукции, несмотря на обстрелы территории Украины, перебои с электроснабжением и удорожание сырья.

В 2023 году Roshen прошла сертификацию RFA (Rainforest Alliance) для возможности производства продукции, которая пользуется спросом, в частности, в странах ЕС.

Ранее организация BRAND UKRAINE обнародовала результаты исследования восприятия в мире украинских брендов. Самым известным брендом без подсказок стала кондитерская компания Roshen.

Об этом говорится в статье главы организации BRAND UKRAINE для издания "Зеркало недели".

Согласно исследованию, почти 20% опрошенных иностранцев смогли назвать хотя бы одну украинскую марку без подсказок. Чаще респонденты упоминали Roshen. Больше всего этого производителя знают в Польше – 10%.

Исследовательское агентство Umbrella Research и Foresight and Predictive Analytics провели опрос среди жителей семи стран: Польши, США, Турции, Испании, Германии, Великобритании и Франции. Опрос проходил в мае 2024 года. Общая выборка – 2800 человек, по 400 респондентов из каждой страны.