Рынок криптовалют резко рванул вверх: какие причины и сколько теперь стоит биткоин

Цена биткоина достигла $99 160 и продолжает расти на фоне стабильной денежной политики ФРС США (Федеральная резервная система) и оптимизма на глобальных рынках. Интерес к цифровым активам растет как среди частных инвесторов, так и на институциональном уровне.

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Об этом пишет Bloomberg, а данные подтверждают CoinMarketCap. Подъем стоимости цифрового золота происходит на фоне решения ФРС США сохранить учетную ставку без изменений – в диапазоне 4,25-4,5%.

Сохранение процентной ставки ФРС стало сигналом для рынков о возможной стабилизации денежно-кредитной политики США. Это вызвало рост интереса инвесторов к рисковым активам, в частности криптовалютам. В дополнение к этому, оптимизм на рынке поддержала информация о возобновлении торгового диалога между США и Китаем. На фоне этих новостей рынки демонстрируют классическое "risk-on" поведение – акции растут, золото дешевеет, доллар укрепляется.

Повышенный спрос на биткоин подтверждается и активностью на рынке опционов: данные биржи Deribit свидетельствуют о сосредоточении интереса трейдеров вокруг колл-опционов со страйком в $100 000, что сигнализирует об ожидании дальнейшего роста. Параллельно с биткоином внимание привлекает и Ethereum, в сети которого недавно активировали масштабное обновление Pectra. Хардфорк включает 11 улучшений (EIP), среди которых - новая функциональность смартконтрактов в кошельках, оптимизация хранения данных для L2-решений и обновленный интерфейс для валидаторов.

Цель - сделать экосистему Ethereum более удобной и масштабируемой. Все основные функции уже работают в основной сети, команда продолжает мониторинг на предмет возможных сбоев.

Американская компания Bitwise подала новую заявку в SEC на запуск спотового NEAR-ETF - биржевого фонда, который не предусматривает использование деривативов, а базируется на физическом хранении актива. Это продолжение серии продуктов Bitwise, включающих XRP-ETF, Dogecoin-ETF и комбинированный ETF на биткоин и Ethereum.

Кандидат в президенты Южной Кореи Ли Джемен также заявил о планах легализовать ETF на криптоактивы в случае избрания. Его инициатива направлена на расширение доступа молодежи к финансовым инструментам и формирование безопасной инвестсреды в стране, где сейчас действует запрет на такие продукты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принял к первому чтению доработанный законопроект о регулировании и налогообложении виртуальных активов (ВА). Теперь документ может быть вынесен на голосование в парламенте.

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