Россия больше не будет получать авторские выплаты из Украины: суд принял решение 

Из Украины прекратится отток роялти и платежей за авторские права в страну агрессора. Верховный Суд признал недействительным соглашение с российским правообладателем ООО ОЛЛ Мюзик Паблишинг, с которым взаимодействовало украинское предприятие Мировая музыка.

Компания заявляла себя владельцем прав на музыкальные произведения на территории Украины большого количества исполнителей (в частности, музыкальный каталог Kobalt Music). Постановление Верховного Суда уже обнародовано в реестре.

Украинская радиостанция "Хит FM" фактически остановила попытку этих двух предприятий взимать средства с отечественных радиовещателей в пользу фактически российской компании. Рынок положительно отреагировал на справедливое и вполне логичное решение суда. Поскольку именно такое решение сделало невозможным опосредованное вымывание средств на спонсирование войны России против нашего государства.

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По пути, прошедшему Хит FM, сейчас ищет справедливости еще одна радиостанция Мелодия FM. То есть, подобное дело будет рассматриваться Верховным судом уже 27 сентября. Директор радиостанции Татьяна Фролова выразила надежду, что и в случае с Мелодией FM суд "примет единственно верное и справедливое решение в пользу украинской радиостанции. Нельзя разрешать косвенно российским компаниям выводить средства из Украины".

Как ранее писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский таки подписал закон о запрете ввоза российских и белорусских книг в Украину, который проголосовал парламент еще год назад.

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