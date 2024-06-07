Roshen став самым узнаваемым брендом из Украины за рубежом

Украинские бренды не слишком представлены в мире – хотя бы один знает меньше чем каждый пятый житель иностранных стран. А самой узнаваемой украинской компанией оказался производитель сладостей Roshen.

Согласно данным исследования, об украинской кондитерской компании знают 3% иностранцев, пишет Forbes. Наибольшей популярностью Roshen пользуется в Польше, где этот бренд известен каждому десятому. Кроме того, компанию знают 6% жителей Турции и 2% – в США.

Еще по 2% популярности – у брендов Sleeper, Paskal и Nemiroff. Paskal получил 5% упоминаний в Испании, Ruslan Bagnskiy – 3% во Франции, а Frolov – 4% в Британии.

Кроме того, Sandora и Antonov известны 1% иностранцу. Больше всего соки украинской марки любят в Турции, этот бренд известен 8% населения.

Опрос проводился среди жителей Польши, США, Турции, Испании, Германии, Великобритании и Франции. К сожалению, 82% респондентов затруднились назвать хотя бы один из украинских брендов. Соответственно, остальные – то есть 18% – опрошенных иностранцев смогли назвать по крайней мере одну украинскую марку без подсказок.

Также OBOZ.UA сообщал, что продукция Roshen вернулась на полки украинских супермаркетов "АТБ". Ранее товары этой марки убрали из сети из-за разногласий по условиям сотрудничества.

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