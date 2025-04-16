Рекомендуйте предпринимателям ПУМБ и получайте 550 грн вознаграждения по реферальной программе

ПУМБ (Первый Украинский Международный Банк) предлагает своим клиентам-физлицам воспользоваться предложением реферальной программы "Пригласи партнера" и получить 550 грн вознаграждения (до налогообложения).

Награду может получить любой клиент банка ПУМБ, который порекомендует банк своим знакомым предпринимателям – ФЛП или юридическим лицам, предоставив через мобильное приложение свою реферальную ссылку для регистрации и открытия счета в ПУМБ.

Пригласить предпринимателей в ПУМБ просто:

В приложении ПУМБ для физических лиц зайти в "Профиль". Пожалуйста, обратите внимание – приложение должно быть обновлено до последней версии.

Нажать "Пригласить ФЛП или ЮО" и отправить реферальную ссылку знакомому-предпринимателю.

Предпринимателю новому клиенту нужно перейти по ссылке, загрузить мобильное приложение ПУМБ Бизнес и открыть счет.

Далее в течение 30 дней предприниматель должен совершить исходящий платеж со счета ФЛП (скажем оплата партнеру или уплата налогов).

Скачать приложение ПУМБ для физических лиц можно здесь:

Android

iOS

Если вы являетесь клиентом ПУМБ как физлицо и зарегистрированы как ФЛП, но еще не имеете счета в ПУМБ – предложение действует также и для вас.

В приложении ПУМБ для физических лиц достаточно нажать "Откройте бизнес-счет". Вам также будут доступны все бонусы.

Итак, подытоживая: какие бонусы можно получить физлицам и ФЛП (ЮО) по реферальной программе ПУМБ?

Приглашающий клиент-физическое лицо будет иметь 550 грн бонуса (до налогообложения) за каждого приглашенного предпринимателя.

Приглашенный предприниматель – 5 месяцев бесплатного обслуживания тарифного пакета всеdigital для ФЛП и ЮО.

До 3 мес. бесплатного использования одним POS-терминалом.

Как быть, если вы ФЛП или ЮО, и уже являетесь клиентами ПУМБ и имеете открытый счет?

Для вас тоже действует это предложение.

Для этого достаточно в приложении ПУМБ Бизнес в разделе "Больше" – нажать "Пригласить партнера" и предоставить новому предпринимателю ссылку на открытие счета.

Новый клиент ФЛП или ЮО по рекомендации от ФЛП или ЮО может получить дополнительные преимущества:

5 месяцев бесплатного обслуживания

до 3 месяцев бесплатного использования одним POS-терминалом

Больше об условиях реферальных программ ПУМБ – по ссылке.