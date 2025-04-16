Рекомендуйте предпринимателям ПУМБ и получайте 550 грн вознаграждения по реферальной программе
ПУМБ (Первый Украинский Международный Банк) предлагает своим клиентам-физлицам воспользоваться предложением реферальной программы "Пригласи партнера" и получить 550 грн вознаграждения (до налогообложения).
Награду может получить любой клиент банка ПУМБ, который порекомендует банк своим знакомым предпринимателям – ФЛП или юридическим лицам, предоставив через мобильное приложение свою реферальную ссылку для регистрации и открытия счета в ПУМБ.
Пригласить предпринимателей в ПУМБ просто:
- В приложении ПУМБ для физических лиц зайти в "Профиль". Пожалуйста, обратите внимание – приложение должно быть обновлено до последней версии.
- Нажать "Пригласить ФЛП или ЮО" и отправить реферальную ссылку знакомому-предпринимателю.
- Предпринимателю новому клиенту нужно перейти по ссылке, загрузить мобильное приложение ПУМБ Бизнес и открыть счет.
- Далее в течение 30 дней предприниматель должен совершить исходящий платеж со счета ФЛП (скажем оплата партнеру или уплата налогов).
Скачать приложение ПУМБ для физических лиц можно здесь:
Если вы являетесь клиентом ПУМБ как физлицо и зарегистрированы как ФЛП, но еще не имеете счета в ПУМБ – предложение действует также и для вас.
В приложении ПУМБ для физических лиц достаточно нажать "Откройте бизнес-счет". Вам также будут доступны все бонусы.
Итак, подытоживая: какие бонусы можно получить физлицам и ФЛП (ЮО) по реферальной программе ПУМБ?
- Приглашающий клиент-физическое лицо будет иметь 550 грн бонуса (до налогообложения) за каждого приглашенного предпринимателя.
- Приглашенный предприниматель – 5 месяцев бесплатного обслуживания тарифного пакета всеdigital для ФЛП и ЮО.
- До 3 мес. бесплатного использования одним POS-терминалом.
Как быть, если вы ФЛП или ЮО, и уже являетесь клиентами ПУМБ и имеете открытый счет?
Для вас тоже действует это предложение.
Для этого достаточно в приложении ПУМБ Бизнес в разделе "Больше" – нажать "Пригласить партнера" и предоставить новому предпринимателю ссылку на открытие счета.
Новый клиент ФЛП или ЮО по рекомендации от ФЛП или ЮО может получить дополнительные преимущества:
- 5 месяцев бесплатного обслуживания
- до 3 месяцев бесплатного использования одним POS-терминалом
Больше об условиях реферальных программ ПУМБ – по ссылке.