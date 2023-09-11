Продавали российский газ Украине в обход санкций: экс-нардеп-предатель Полищук организовал схему. Документы

Бывший народный депутат Украины (2006-2007) Сергей Полищук, которого подозревают в госизмене, организовал схему продажи российского газа в Украине в обход санкций. Операции проходили через офшоры и по сути помогали финансировать Кремль. Схема была организована во времена руководства "Нафтогазом" Юрия Витренко в 2019 году.

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Об этом сообщили источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах. По сути, Украина закупала российский газ под видом европейского, а уплаченные за него средства шли "Газпрому" через сложную сеть компаний. По сути, эти деньги получал Кремль.

Полищук здесь выступал посредником между некоторыми должностными лицами российского "Газпрома" и представителями НАК "Нафтогаз Украины". "Полищук... получал значительное финансовое вознаграждение и способствовал экономическому росту Российской Федерации за счет перенаправления украинских средств через офшорные компании в РФ", – сообщают источники.

Бывший депутат связан с компанией, которая во времена Витренко якобы прокачивала газ через группу компаний "Нафтогаз" в Молдову. Кроме того, она закупала российский газ и продавала в Украине. Руководили этой фирмой якобы через иностранный инвестиционный фонд.

Как свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении OBOZREVATEL, речь идет о фонде RAIF, управляющим активами, среди которых есть компания Euro Gas Petroleum. Это та самая компания, которая занималась закупками российского газа и его последующей перепродажей якобы в качестве европейского клиента.

Сам фонд также формально являлся иностранным, однако фактически за ним стояли россияне, а среди организаторов был и Полищук. Тот же фонд был необходим и для вывода средств в интересах РФ.

"Примите краткую информацию по первым двум направлениям нашего совместного проекта: 1) покупка 10 млрд куб. м газа из РФ и продажа на украинском рынке; 2) транспортировка газа через территорию Украины", – говорится в переписке участников схемы, которая есть в распоряжении OBOZREVATEL.

В документе указаны расчеты стоимости газа на июль 2019 года. По расчетам, схема должна была принести прибыль 597 млн долларов за 2019 год. Однако в переписке предложено "ограничиться" прибылью 200 млн долларов.

Также в распоряжении OBOZREVATEL есть письменный ответ "Нафтогаза" Euro Gas Petroleum от 19.06.2019. В нем говорится, что компания "заинтересована в заключении контракта на транзит газа через территорию Украины", т.к. действующий контракт с РФ "заканчивает действие с 1 января 2020 года".

При этом отмечалось, что "Нафтогаз" готовится к переговорам с "Газпромом" о транзите газа. А после этого собирается сообщил Euro Gas Petroleum "условия транзита газа через территорию Украины для дальнейшего заключения договора".

Для менеджмента в Украине создали местную "дочку". В переписке в целом указана структура связей компаний, которые участвовали в схеме.

Сергею Полищуку 49 лет. Он был в 5-м созыве Верховной Рады с 25 мая 2006-го по 23 ноября 2007 года от "Блока Юлии Тимошенко" (№ 117 в списке). Также работал советником у первого вице-премьера (2006-2007), министра молодежи и спорта (2006-2019), министра финансов (2010-2014). В газовой сфере Полищук тоже давно. В 2007 году он успел поработать замглавой "Нафтогаза".

Как сообщал OBOZREVATEL, Полищук принял участие в ток-шоу кремлевской пропагандистки Ольги Скабеевой. В эфире российского ТВ экс-нардеп поддерживал агрессивную политику Кремля, публично отрицал существование Украинской государственности и распространял вражеские нарративы.