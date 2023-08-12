От Дії до несокрушимой железной дороги. 10 брендов, которыми украинцы гордятся больше всего

В нелегкие времена многие известные компании удивляли отличным сервисом и оперативностью, готовностью прийти на помощь, объявляли о росте инвестиций и пытались сохранить как можно больше рабочих мест.

В результате многие украинцы стали смотреть на бренды несколько иначе: часто это уже не просто услуга или товар, а еще и поддержка Вооруженных сил, импровизированные пункты несокрушимости, эвакуация из-под обстрелов и поддержка работников. Мы составили рейтинг компаний, которые украинцы ценят больше всего. Узнайте подробнее о том, какие бренды за последнее время мы открыли для себя по-новому.

Новая почта – отличный сервис

Известная сеть доставки почтовых посылок стала во время войны еще более известна. Прежде всего благодаря надежности и оперативному сервису в условиях, когда выполнять работу было чрезвычайно сложно. Даже в первые дни полномасштабного вторжения компания доставляла посылки "день в день" там, где это было возможно, строила новые логистические маршруты, чтобы сделать это максимально оперативно.

В 2022 году компания нарастила объемы перевозок также и в рамках благотворительного проекта "Гуманитарная почта" (Nova Poshta Humanitarian): волонтерские организации и даже обычные люди могут отправить гуманитарную помощь всем, кому это нужно, бесплатно.

Благодаря работе проекта ежедневно тысячи тонн продовольствия и другого важного груза возят в прифронтовые территории, освобожденные от оккупации города и вручают переселенцам, многодетным семьям и тем, кто оказался в беде.

Несмотря на войну, Новая почта развивает деятельность и за границей. Компания также планирует инвестировать в развитие платежной инфраструктуры: в 2022 году запустили интернет-эквайринг, а в 2023-м на очереди собственные pos-терминалы (эквайринг), собственные платежные методы для электронной коммерции и финансовое приложение. Инвестиции компании как в Украину, так и за рубежом уже составили 240 миллионов гривен.

Дія – самый удобный сервис

Команда госслужащих и разработчиков уже несколько лет ежедневно работает над уменьшением бюрократии, чтобы оформить любую справку можно было в несколько кликов.

Дію часто называют настоящей революцией в области государственных услуг. То, за что раньше недобросовестные чиновники могли брать взятки, сейчас можно сделать самостоятельно в несколько кликов.

Многие бумажные справки благодаря Дії уже остались в прошлом, и на очереди – новые полезные функции. От услуг для ВПЛ, оформления пособия по безработице, уплаты налогов ФЛП и замены водительского удостоверения до шеринга авто и уплаты штрафов онлайн – эти и многие другие опции ежедневно облегчают жизнь украинцев.

До конца 2023 команда Дії планирует отцифровать целый список новых услуг. Среди них – возмещение вкладов из обанкротившихся банков, растаможка автомобилей, смена места жительства, документы об образовании, а также перерегистрация авто в случае купли-продажи. Также на портале Дія продолжается бета-тестирование услуги, которая позволит закрыть ФЛП в несколько кликов: сейчас эта процедура считается одной из самых сложных и введение такой функции кардинально облегчит эту процедуру.

"Хортица" – поддержка экономики страны и "визитная карточка" за границей

"Хортица" – популярный бренд, владельцем и производителем которой является холдинговая компания Global Spirits. Ее уже давно знают в мире как одного из лучших украинских производителей, спрос на продукцию компании на внешних рынках растет. Компания поддерживает производство в Украине и экспортирует продукцию в 50 стран.

Когда говорят о важности поддержки экономики Украины во время войны, "Хортицу" часто упоминают одну из первых. И не зря, потому что мощный игрок рынка сохраняет и наращивает количество рабочих мест, увеличивает инвестиции и платит налоги, поддерживающие экономику государства. Например, за 17 месяцев полномасштабной войны общий объем инвестиций в оборудование ЛВЗ "Хортица" составил более 49,3 миллиона гривен.

Компания также значительно расширила линейку брендов. Global Spirits удалось полностью загрузить производственные мощности завода, обеспечив работой более двух тысяч человек. С первых дней войны Global Spirits уплатила более 3,7 миллиарда гривен налогов в бюджет.

Кстати, один из самых известных украинских предпринимателей Евгений Черняк, являющийся владельцем и председателем наблюдательного совета компании Global Spirits, приобщается к различным проектам, помогающим лекарствами, продуктовыми наборами и многим другим. В нелегкое время Евгений Черняк полностью финансирует благотворительный фонд Help.zp.ua в Варшаве. Лично контролирует все поставки гуманитарной помощи и ее получение. Сам вместе с детьми принимает участие в загрузке помощи.

Работники компании Global Spirits регулярно и активно занимаются выдачей гуманитарной помощи, закупают и завозят в Украину лекарства и многое другое, в чем переселенцы и другие люди нуждаются именно сейчас. Распределяя между собой обязанности, они и в волонтерской деятельности работают как слаженная команда, приближая нашу общую победу.

"Монобанк" – мощный креатив

Инновационный банк, у которого нет отделений, полюбился украинцам еще несколько лет назад. Регулярное обновление версий с алфавитными названиями по кличкам известных котиков – одна из многих креативных фишек команды банка. Открывать награды за определенные действия в приложении, наслаждаться креативным дизайном и "потрясти карточку", чтобы перевести средства – все новинки быстро получали своих поклонников.

Впрочем, одно из ключевых новшеств стало сверхважным: "банки", на которые собирали средства в моно, ежедневно помогают закупать медицинские препараты, прицелы коллиматоров, дроны и авто для ВСУ. Открыть "банку", объявить о сборе и "разбить банку", чтобы закрыть критическую потребность защитников, – такое стали практиковать миллионы украинцев.

Монобанк продолжает придумывать оригинальные решения для пользователей. К примеру, накануне прошлых новогодних праздников в мобильном приложении Monobank появилась новогодняя елка, из которой можно "вытряхнуть" донат для украинских военных. Интересно, что за несколько дней пользователи банка "натрусили" на ВСУ почти 5 млн грн. А задонатили на проект – более 12 млн. грн.

Кстати, по состоянию на конец февраля 2023 года с начала великой войны украинцы из-за monobank задонатили на ВСУ 10 миллиардов гривен, из них 6 миллиардов – именно через сервис "Банка".

"Ой у лузі червона калина" – песня, ставшая брендом

Одна из самых известных народных песен "Ой у лузі червона калина" приобрела особое значение во время войны. История песни уходит в глубину веков. Считается, что она зародилась в период казачества. Далее стала популярной в период активной деятельности Украинских сечевых стрелков, и тогда советские власти активно пытались заставить людей забыть ее. Впрочем, этого не произошло, и через десятки лет украинцы дали песне новую жизнь в начале полномасштабного вторжения России.

Широкая публика услышала песню со сцены в спектакле "Сонце Руїни" Степана Чарнецкого, которая рассказывала о гетмане Петре Дорошенко. Произошло это еще накануне мировой войны. Однако это был римейк народной песни, которую почитали еще в середине XVII столетия, дошедшей до наших времен благодаря труду собирателей фольклора. Во время Первой мировой войны украинские сечевые стрелки сделали песню своим гимном. К песне в то время добавилось еще три строфы. Уже во время Второй мировой песню полюбили воины Украинской повстанческой армии.

С тех пор прошло много лет, но именно после начала широкомасштабного наступления РФ на Украину песня приобрела безумную популярность. Лидер группы "Бумбокс", вступив в ряды территориальной обороны в первые дни вторжения РФ, спел "Червону калину" на улицах Киева. Видео, снятое на Софийской площади, когда войска оккупанта шли на столицу, стало вирусным. Вскоре всемирно известная группа Pink Floyd выпустила первый сингл после почти тридцатилетнего перерыва под названием "Hey, Hey, Rise Up!" Дэвид Гилмор, Ник Мейсон и Гай Пратт записали трек с вокалом Хливнюка. За основу взяли как раз то самое видео, которое уже стало легендарным.

Сейчас "Ой у лузі червона калина" перепевают по всему миру. Это делают иностранные артисты в знак уважения к Украине и как выражение дани ее несокрушимости, а также сами украинцы, вынужденно переехавшие за границу из-за вторжения РФ.

Ajax Systems – надежность

Бренд Ajax Systems уже давно имеет статус международного: он присутствует в 169 странах. Компания с украинскими корнями, уже привыкшая преодолевать самые разные вызовы, во время войны не только сохранила производство, но и нарастила его объемы. В прошлом 2022 году компания увеличила доход на 35%, а мощность производства выросла более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом.

С началом большой войны Ajax Systems открыла завод в более безопасном регионе страны, создав там новые рабочие места, и перевезла большое количество сотрудников. Также они решились на важный стратегический шаг, открыв завод в Турции, продолжили расширять продуктовые линейки и стремительно набирать обороты.

За первые три кризисные недели Ajax Systems возобновила поставки, а через пять недель вышла на полный цикл производства. И все это – во время обстрелов, бомбардировок и новых логистических вызовов. В компании убеждены, что преодолевать трудности им удается благодаря командной работе, совместным усилиям и надежным партнерам. А вместе все они продолжают не просто работать, но постоянно расти.

"Наша ряба" – поддержка продовольственной безопасности

Один из любимых брендов украинцев с первых дней вторжения РФ обеспечивал продуктами тех, кто в этом нуждался. В феврале-марте 2022 года во многих населенных пунктах страны можно было видеть машины, с которых работники компании раздавали мясо.

Также "Наша ряба" решила поддерживать едой наших защитников. Работники формируют и поставляют гуманитарную помощь военным в самые горячие точки фронта, обеспечивая бойцов качественными продуктами. Куриное мясо и сейчас предоставляют малообеспеченным слоям населения и беженцам, вынужденным переехать из родных мест из-за войны.

Торговая марка регулярно пополняет мясные запасы в роддомах, медицинских заведениях, детских домах и центрах для пожилых людей, а объемы предоставленных известным брендом продовольствия исчисляются уже сотнями тонн.

"Укрзализниця" – символ несокрушимости

Несокрушимая украинская железная дорога стала настоящим спасением для украинцев, которые с первых дней полномасштабного вторжения РФ эвакуировались в безопасные регионы и за границу. Мир облетели кадры, на которых тысячи людей пытаются попасть в поезд – на киевском вокзале, в Краматорске, Запорожье и других городах. Все эвакуационные рейсы были для украинцев бесплатными. Люди ехали вместе с детьми, проводники угощали их конфетами и давали выпить воды, эвакуировали также животных, а смелые работники железной дороги находили им место в вагонах.

"Укрзализниця" возила пассажиров даже под обстрелами, а все работники и в таких ситуациях выполняли свою работу четко и слаженно. Так, стала широко известна новость о поезде, прибывшем во Львов вовремя, попав под обстрел на херсонском вокзале. Бригада поезда за несколько минут до "прилета" переместила в укрытие двоих маломобильных пассажиров из эвакуационного вагона, а затем оперативно отцепила горящий вагон от поезда, провела посадку пассажиров и отправилась со станции с задержкой всего в 14 минут. И все это – в условиях хаоса и воздушной тревоги.

Также поезда выполняют чрезвычайно важное для экономики дело: перевозят зерно, уголь, металлы и множество других грузов, которые невозможно транспортировать через порты во время их блокады оккупантом.

К тому же поезда "Укрзализниці" перевозят мировых лидеров, пока небо в Украине закрыто для полетов гражданских рейсов. Президент Польши Анджей Дуда, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, лидеры Польши, Португалии, Франции, Германии и многих других государств – все они ехали на важные переговоры в Украину именно в вагонах нашей несокрушимой железной дороги.

"Розетка" – смелые волонтеры

В разгар блекаутов осенью 2022-го и зимой 2023 года все магазины "Розетка" в разных городах страны буквально превратились в "пункты несокрушимости", где каждый мог свободно заряжать телефоны и другие гаджеты – и просто согреться. Для множества людей точки выдачи товаров "Розетки" вынужденно превратились во временные места для работы: сидя с ноутбуками, режиссеры монтировали видео, айтишники проводили онлайн-встречи, а контент-менеджеры писали тексты.

По словам соучредителя компании Владислава Чечоткина, магазины стали местом, откуда можно позвонить близким и сделать донат на ВСУ. Где можно пережить одни из самых темных дней вместе. По его словам, к точкам выдачи "Розетки" приходили не только с телефонами. Широко известен случай, когда женщина принесла мясорубку, чтобы докрутить фарш на котлеты.

Когда в начале лета россияне взорвали Каховскую ГЭС, "Розетка" пришла на помощь пострадавшим жителям Херсона. В первый же день после того, как произошла трагедия, волонтеры из магазинов сразу отправились на место и передали от компании 9 лодок и 150 спасательных жилетов. Затем "Розетка" помогала преодолевать последствия катастрофы, снабжая людей мотопомпами, гидрокостюмами и другими нужными вещами.

"ОККО" – решительные и современные

В прошлом году вся страна пережила топливный кризис из-за атак россиян на нефтебазы и другие важные объекты инфраструктуры. Компания ОККО – одна из наиболее пострадавших. Несмотря на это, ей удалось и далее обеспечивать страну горючим, а также вооружать ТРО с помощью сбора пожертвований в благотворительный фонд.

Всего из-за уничтоженных врагом нефтебаз с горючим компания потеряла почти 13 500 тонн нефтепродукта. Во Львове – около 1600 тонн, а в Херсоне – около 6800 тонн. Кроме того, уничтожены, повреждены и под оккупацией – более 45 АЗС компании.

По словам СЭО компании Василия Даниляка, 13 комплексов ОККО оказались во временной оккупации, а 10 закрылись из-за значительных разрушений. Однако большими усилиями остальную АЗС сети удалось восстановить и вернуть к бесперебойной работе. Несмотря на значительные потери в размере 75 миллионов долларов, компания завершила прошлый 2022 год, оставаясь прибыльной, и заплатила 7,4 миллиарда гривен налогов в государственный бюджет – около половины налогов от всей отрасли в стране.

ОККО уже провела множество благотворительных акций совместно с известными волонтерами, блогерами и благотворительными фондами – все это вместе приближает нашу победу в войне. Например, ОККО и фонд "Вернись живым" задались целью "вооружить ТрО до зубов": хотят закупить 300 минометов калибра 82 мм, 200 крупнокалиберных пулеметов и 100 автоматических гранатометов для подразделений Территориальной обороны.