Носил выигрышный билет и не знал о миллионах: как мужчина сорвал лотерейный куш в размере $2,2 млн

Мужчина из Касл-Хилл (Австралия) почти две недели носил в сумке выигрышныйлотерейный билетна 2,2 млн долларов и даже не подозревал, что стал мультимиллионером. О выигрыше он узнал в привычном газетном киоске, когда владелец магазина помог проверить билет.

Об этом сообщает Illinois Lottery. Мужчина получил приз первой категории, однако узнал об этом только после случайного визита в свой местный газетный киоск.

Победитель рассказал, что не имеет привычки проверять лотерейные билеты сразу после розыгрыша. Обычно он кладет их в сумку, где они могут оставаться в течение нескольких недель или даже месяца.

Именно поэтому мужчина продолжал заниматься повседневными делами, не догадываясь, что уже стал обладателем многомиллионного приза. Поскольку билет не был зарегистрирован, организаторы лотереи не могли автоматически связаться с его владельцем и сообщить о выигрыше.

"Я кладу их в сумку, и иногда они лежат там две-три недели или даже месяц. Я и понятия не имел, что этот билет выигрышный", — рассказал мужчина. По его словам, он до сих пор не может полностью осознать то, что произошло. Выигрыш стал для него неожиданностью, ведь до проверки никаких подозрений относительно особого статуса билета не возникало.

Мужчина проверил билет поздно вечером во вторник – почти через две недели после проведения розыгрыша. Однако окончательно убедиться в выигрыше ему помогли сотрудники киоска, где он приобрел лотерейный билет. Важную роль в этой истории сыграл обычный визит в местный газетный киоск. В тот день мужчина после работы зашел в знакомое заведение, где его встретил владелец Роберт Чонг.

Победитель отметил, что обычно одевается просто — носит футболку и джинсы. Однако на этот раз из-за рабочей встречи он выбрал офисный стиль и пришел в деловом костюме. Когдавладелец киоска обратился к нему со словами "Это ты?", мужчина сначала решил, что Роберт просто не узнал его из-за непривычной одежды.

Сначала мужчина ответил владельцу, поблагодарив его, поскольку не понял истинного смысла вопроса. На самом деле Роберт Чонг хотел узнать, является ли его собеседник тем самым загадочным победителем, который до сих пор не обратился за призом.

Впоследствии сотрудники вместе с мужчиной проверили его лотерейные билеты, и выигрышным оказался именно последний билет, который они просмотрели. Таким образом, мужчина узнал о миллионном выигрыше не из сообщения от лотерейной организации, а благодаря случайной беседе с владельцем магазина.

После того как мужчина осознал масштаб выигрыша, он отправился домой, чтобы сообщить новость жене. Её реакция оказалась довольно эмоциональной, но в то же время неожиданно простой. По словам победителя, жена начала смеяться, ведь раньше она не раз спрашивала, зачем он покупает лотерейные билеты.

Отец отметил, что пока они еще не определились с конкретными планами по использованию денег. Он подчеркнул, что полученные средства помогут семье с большей уверенностью смотреть в будущее и откроют дополнительные возможности. Мужчина не сообщил, планирует ли он потратить часть выигрыша на недвижимость, путешествия или крупные покупки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, найденный в кошельке лотерейный билет принес жителю Ивано-Франковска Александру 190 000 гривен. Неожиданные деньги мужчина решил потратить не на себя. Он хочет сделать сюрприз важному человеку в своей жизни — отвезти маму на отдых.

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