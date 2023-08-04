НБУ ужесточил контроль банков и заявил о проверках впервые за три года: верифицировать будут всех клиентов

В Украине правление НБУ впервые с 2020-го приняло решение провести инспекционную проверку банков. Она состоится в четвертом квартале 2023-го. Вместе с тем регулятор уже резко увеличил размер штрафов за нарушение норм финансового мониторинга. В результате банкам придется значительно ужесточить верификацию своих клиентов и проверять все сомнительные транзакции.

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Как сообщают в НБУ, проверку проведут в восьми банках. Речь идет об: "А-БАнк", "Банк 3/4"; "ЕПБ"; "Глобус", "Скай Банк", "Таскомбанк", "МТБ Банк", "Банк Фамильный". "План инспекционных проверок составлен с учетом риск-ориентированного подхода, ввиду специфики и сложности операций банка, уровня рисков его деятельности и определенной общей оценки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process – процесс надзорной проверки и оценки)", – ортметили в НБУ.

На проверки реагируют далеко не все банки

Национальный банк пытался провести проверку хранилищ ценностей банка, касс "Укрбудинвестбанка". Соответствующее требование НБУ отправил руководству банка. Но когда инспекторы пришли в финансовое учреждение. Их просто не допустили. Так произошло трижды: 19, 20 и 21 июля. Во время проверки также должны были выяснить, нет ли хищений с хранилищ и касс.

В своих декларациях счета в "Укрбудинвесте" указали арестованный кум Путина Виктор Медведчук, его ближайший соратник Тарас Козак, нардеп Юлия Тимошенко. Счет последней можно легко объяснить: до июня 2020-го банком владел зять Тимошенко Артур Чечеткин.

Медведчук, согласно декларации за 2019-й, хранил в банке 3,3 тыс. евро, 2 рубля и 1,1 млн грн, а его жена Оксана Марченко – 56 тыс. грн, 119,5 тыс. евро и 513 долларов. Кроме того, как пишет издание "Наші гроші" со ссылкой на советника главы Офиса президента Сергея Лещенко, в Укрбудинвестбанке был счет связанной с Медведчуком компании "Анвитрейд".

Сейчас мажоритарным собственником Укрбудинвестбанка является Светлана Демьяненко. Представители рынка рассказывают OBOZREVATEL: она начала свою карьеру в Одессе (как и Артур Чечеткин), считается опытным финансистом, занималась обменом валют в Одесской области.

НБУ взялся за банки. За системные нарушения уже закрыли банк "Конкорд". Теперь под угрозой оказалось любое учреждение, которое манипулирует данными и использует схемы для отмывания средств.

Банки готовятся к новым правилам

Как стало известно Mind, банковский рынок пытается адаптироваться к новым требованиям НБУ по финансовому мониторингу. Речь идет о повышении предельных размеров штрафов за нарушение законодательства по финмону, возврате выездных проверок и т. д. Постановлением НБУ №80 были утверждены изменения в Постановление №346 относительно финмона.

В июле НБУ рекомендовал банкам устранить недостатки в системах финансового мониторинга и внутреннего контроля банков по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Регулятор назвал общий подход банков к проблеме "формальным".

Существенно увеличены размеры штрафов банков за нарушение. Например, изменился штраф за нарушение требований "отказ от установления (поддержания) деловых отношений, проведения финансовой операции".

Речь идет о ситуациях, когда банк должен был отказать клиенту в обслуживании, но не сделал этого. Например, если клиент не был идентифицирован должным образом. Максимальный штраф за такое нарушение увеличен с 400 000 грн до 1 млн грн.

В НБУ объясняют, что увеличение штрафов произошло в соответствии с законодательством ЕС. "Согласно статье 58(1) Директивы Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 2015/849 от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма, о внесении изменений в Регламент Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 648/2012 и об отмене Директивы Европейского Парламента и Совета 2005/60/ЕС и Директивы Комиссии 2006/70/ЕС государства-члены должны обеспечивать признание обязанных лиц ответственными за нарушение положений национального права, транспонирующих настоящую Директиву. статьи и статей 59-61. Любая соответствующая санкция или мера должна быть действенной, пропорциональной и сдерживающей", – говорят в НБУ.

Согласно объяснению регулятора, именно поэтому 21 июня 2023 года правлением НБУ принято постановление №80 "Об утверждении Изменений в Положение о применении Национальным банком Украины мер влияния", которым комплексно пересмотрены и актуализированы подходы к применению штрафов к банкам за ключевые нарушения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

В Нацбанке надеются, что новые требования должны помочь государству в борьбе с теневой экономикой, которая составляет по меньшей мере половину реального сектора.

Ранее OBOZREVATEL писал, куда нужно жаловаться на банки и обменники, если они отказываются принимать валюту. Финансовые учреждения получают лицензию и должны следовать правилам работы на рынке.

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