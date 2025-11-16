Льготы на импорт энергооборудования помогут восстановлению электрогенерации – ЕБА

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) поддержала принятие законопроектов №14089 и №14090, предусматривающих продление льгот на импорт энергетического оборудования в 2026 году и расширение их перечня. Законодательные изменения охватывают оборудование для ветроэлектростанций, которое ранее не подпадало под налоговые стимулы.

Оба документа – №14089 "О внесении изменений в раздел XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины относительно содействия восстановлению энергетической инфраструктуры Украины" и №14090 "О внесении изменений в подраздел 2 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно содействия восстановлению энергетической инфраструктуры Украины" – направлены на продление действия льготного режима на импорт энергооборудования и включение в перечень товаров узлов и агрегатов для ВЭС.

В Энергетическом комитете ЕБА отмечают, что принятие этих изменений имеет первоочередное значение для восстановления энергосистемы и развития генерации из возобновляемых источников.

"Продолжение действия льгот и расширение их перечня являются критически важными для оперативного восстановления электрогенерации и энергетической инфраструктуры страны", — подчеркнули в Ассоциации.

ЕБА уже направила официальные письма Председателю Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву, Председателю Комитета по вопросам энергетики Андрею Герусу и Министру энергетики Светлане Гринчук с просьбой способствовать принятию законопроектов №14089 и №14090 за основу и в целом.

Напомним, соответствующие документы были рассмотрены на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг 5 ноября. По итогам заседания энергетический комитет рекомендовал включить законопроекты №14089 и №14090 в повестку дня и вынести их на рассмотрение Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики для принятия за основу.