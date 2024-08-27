Когда в Украине появится 5G: Минцифры раскрыло подробности запуска

Запуск 5G в Украине отложен до завершения военного положения, поскольку необходимы законодательные изменения и разрешения от Генштаба из-за возможных препятствий для военных частот. Для внедрения технологии необходимо также значительно модернизировать инфраструктуру мобильных операторов.

Об этом рассказал директор директората электронных коммуникаций Минцифры Станислав Прибитько в комментарии СМИ. Внедрение технологии 5G в Украине является одной из приоритетных задач Министерства цифровой трансформации, однако его реализация сталкивается с рядом вызовов, связанных как с законодательной базой, так и с техническими аспектами.

Хотя большинство мобильных операторов уже готовы к внедрению 5G, полноценный запуск этой технологии остается вопросом будущего, особенно в условиях продолжающегося в стране военного положения. Перед тем, как 5G станет реальностью в Украине, необходимо предпринять важные шаги на законодательном уровне.

Во-первых, следует внести изменения в статью 254 Налогового кодекса Украины, что позволит операторам платить рентную плату за пользование радиочастотным спектром, необходимым для 5G. Это создаст правовую основу для функционирования новой технологии в стране.

Видео дня

Следующий этап – проведение расчетов для определения первоначальной стоимости за 1 МГц на аукционе и внесения соответствующих изменений в Постановление Кабинета Министров Украины №433 от 2 мая 2023 года. Определение стоимости позволит подготовиться к аукциону, который должен быть произведен для получения лицензий на использование радиочастотного спектра.

Министерство цифровой трансформации уже определило диапазоны частот для внедрения 5G, а именно 703-723 МГц, 758-778 МГц, 3400-3800 МГц, 24,25-27 ГГц. В настоящее время идет согласование изменений Плана распределения частот Украины, касающихся выдачи лицензий операторам мобильной связи в диапазоне 3400–3800 МГц для пилотного проекта 5G.

Когда ожидать запуска 5G?

С началом полномасштабного вторжения России в Украину запуск 5G был отложен до окончания военного положения. Это решение связано с тем, что для внедрения новой технологии необходимо провести научные исследования и получить разрешение от Генерального штаба, поскольку частоты, использующие 5G, могут потенциально мешать военным.

Завершение военного положения является ключевым условием для запуска 5G. К тому времени все подготовительные работы, включая исследования, разработку нормативной базы и тестирование оборудования будут находиться на паузе.

Инвестиции операторов в развитие 5G

Хотя оборудование мобильных операторов в Украине уже поддерживает связь пятого поколения, для полноценного внедрения 5G требуется значительная модернизация базовых станций. Это требует больших инвестиций, поскольку технология требует создания новой инфраструктуры и адаптации существующих сетей к новым стандартам.

Мобильным операторам придется вкладывать значительные средства в развитие сетей 5G, чтобы обеспечить их эффективное функционирование. Однако это откроет новые возможности развития цифровой экономики, создания инновационных услуг и повышения качества мобильной связи для потребителей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мобильный оператор "Киевстар" обновит сразу ряд тарифов. Изменения произойдут с 1 сентября и коснутся, в частности, стоимости предложений, а также объемов минут и предоставляемых гигабайтов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!