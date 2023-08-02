"Киевгорстрой" не уникален: все крупные застройщики Киева столкнулись с проблемами

Проблемы "Киевгорстроя" с достройкой объектов не являются уникальным случаем на строительном рынке столицы. С такими же трудностями столкнулись буквально все крупные застройщики. И причиной стали не их бизнес-процессы, а полномасштабная война, которую развязала Россия. Но ситуация – не катастрофическая.

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Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в интервью. "Ситуация с ХК "Киевгорстрой" ничем, по сути, не отличается от всех крупных строительных компаний, работающих сейчас в Киеве. Они столкнулись с огромными проблемами, учитывая общую ситуацию на строительном рынке во время войны – с покупкой квартир и другой недвижимостью, которую они строят", – отметил Поворозник.

Он объяснил: задержки со сдачей объектов возникают из-за дефицита оборотных средств. А его причиной является отсутствие платежей от инвесторов.

"У всех застройщиков сейчас есть вопросы по оборотным средствам, но я бы не называл эту ситуацию какой-то чрезвычайно угрожающей. Поэтому аудиторская компания из "Большой четверки" должна ответить на все вопросы: что нужно делать, как нужно реорганизовывать и настраивать работу ХК "Киевгорстрой" для того, чтобы выходить из кризиса. Причем нужно принимать во внимание ситуацию на рынке в целом, а не анализировать работу только одной компании", – объяснил замглавы КГГА.

80% акций "Киевгорстроя" принадлежат громаде Киева. В строительном холдинге ведутся проверки депутатской комиссии Киевсовета и международных аудиторов.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководителя "Киевгорстроя" Игоря Кушнира отстранили от обязанностей, когда был анонсирован аудит. Сам Кушнир поддержал это решение и уверен: проверки пройдут нормально.

"Я полностью согласен с таким решением. Деятельность компании происходит в рамках действующего законодательства. Поэтому, надеюсь, аудит расставит все точки над "і" и докажет, что бизнес моей семьи не пересекается с "Киевгорстроем", – заявил он.

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