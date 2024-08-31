Изменения коснутся каждого "ФОПа": НБУ ввел новые правила оплаты за товар

Банки не будут взимать 20% суммы средств на счетах клиентов за нарушение правил финансового мониторинга. Украинское законодательство не предусматривает такого типа наказания, следовательно, такие действия финучреждения являются незаконными.

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Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ). Информация о новой системе строгих наказаний для пользователей банков появилась ранее в украинских СМИ и Telegram-каналах. Якобы будут наказывать не только за нарушение правил Нацбанка, но и внутренних правил самих банков, которые не объявляются публично.

Но в НБУ подчеркнули, что законодательство по вопросам финансового мониторинга не предусматривает применение банками каких-либо финансовых наказаний к нарушителям и взысканию за это "штрафа". То есть к клиентам не должны применяться штрафные санкции.

В свою очередь закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения" предусматривает обязанность и право банка разорвать деловые отношения с клиентом и прекратить его обслуживание, в том числе закрыть счет клиента, в определенных законодательством случаях. Но в таком случае клиентские средства должны быть возвращены ему наличными или переводом по предоставленным реквизитам.

"Национальный банк Украины со своей стороны также не применяет никаких штрафных санкций к гражданам за нарушение. Все меры влияния регулятора, в том числе и в сфере финансового мониторинга, касаются исключительно финансовых учреждений", – отметили в НБУ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пенсионер из Хмельнитчины через суд добился от Сбербанка возмещения 55 тыс. грн. Муж убедил судей в том, что он не совершал транзакции, в результате которых потерял указанную сумму, и поэтому банк должен вернуть ему средства.

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