Из-за ценовых ограничений на энергорынке украинские компании не могут импортировать электричество, – эксперт

Ценовые ограничения на украинском энергорынке (прайс-кепы – ред.) мешают импорту электроэнергии из Европы.

Видео дня

Об этом заявил аналитик Украинского института будущего Андриан Прокоп.

"Бывают периоды, когда ценовая конъюнктура влияет. Это место имела такая ситуация в конце октября-начале ноября, когда в соседних европейских странах цены были очень высокими. Они были выше этих лимитов цен, установленных на украинском энергорынке, и компании просто не могли покупать электроэнергию", – сказал он.

Прокоп объяснил, что из-за этого государственная "Укрэнерго" вынуждена привлекать аварийную помощь, которая стоит еще дороже.

Эксперт добавил, что "Укрэнерго" могла бы использовать потраченные на аварийную помощь средства для погашения своих долгов на рынке электроэнергии, в частности, на балансирующем рынке.

Ранее Вицепрезидент по энергетике Украинского национального комитета Международной Торговой Палаты Александр Трофимец заявил, что ценовые ограничения, введенные для регулирования рынка, уже давно стали препятствием для нормального функционирования энергетической системы.