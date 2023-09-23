Готовясь к зиме, в ДТЭК изготовили новый угольный комбайн для украинских шахт

В преддверии отопительного сезона машиностроители ДТЭК Энерго изготовили новый проходческий комбайн RH110.

Об этом говорится в сообщении компании.

Как отмечается, эта модель станет самой универсальной на угольных предприятиях компании и поможет украинским шахтерам добывать уголь для теплоэлектростанций.

По информации ДТЭК Энерго, новый проходческий комбайн отличается от своих предшественников усовершенствованной и увеличенной конструкцией исполнительного органа. Все основные металлоконструкции, контактирующие с горной массой, изготовлены из износостойкой стали, что обеспечит эффективность работы в тяжелых горно-геологических условиях. Электрогидравлическая часть комбайна изготовлена с использованием современных комплектующих ведущих европейских производителей. Это обеспечивает повышенную надежность работы для шахтеров.

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"Несмотря на войну и релокацию, машиностроители продолжают обеспечивать потребности украинских шахтеров в оборудовании. Новейшая и качественная техника крайне необходима для сохранения устойчивых темпов добычи угля, а значит - работы украинских теплоэлектростанций осенью и зимой. Все для того, чтобы в домах украинцев было светло и тепло. Поэтому вывод на рынок нового комбайна позволит обеспечить шахтеров страны более надежным, более производительным и быстрым оборудованием для проведения горных выработок", - отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Напомним, ранее в ДТЭК заявляли, что в этом году планируется инвестировать около 11 млрд грн в плановые ремонты ТЭС и подготовку угольных рядов.