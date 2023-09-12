"Эльдорадо" рискует стать банкротом: крупная сеть магазинов погрязла в долгах

Один из крупнейших продавцов бытовой техники и электроники в Украине "Эльдорадо", принадлежащий экс-собственнику банка "Михайловский" Виктору Полищуку, объявил о созыве общего собрания кредиторов. Встреча назначена на 22 сентября, на ней планируют предложить кредиторам рассмотреть и одобрить план санации до возбуждения производства по делу о банкротстве.

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Об этом свидетельствуют материалы Верховного суда, сообщает "Лига". Стоит отметить, что юридически магазины торговой марки "Эльдорадо" зарегистрированы как ООО "Диеса".

"Принято решение инициировать процедуру санации общества... Рассмотрение и одобрение кредиторами плана санации должника ООО "Диеса" до возбуждения производства в деле о банкротстве", – говорится в материалах суда.

Компания уже прокомментировала этот документ. Как сообщили представители "Эльдорадо" Ассоциации ритейлеров Украины, досудебная санация может позволить компании рассчитаться с долгами и сохранить бизнес. "Решение вопроса погашения задолженности любым другим способом сводится только к процедуре банкротства, которая несет непредсказуемые риски для всех сторон процесса и сводит к минимуму возможность получения необеспеченными кредиторами справедливого возмещения", – говорится в сообщении компании.

В "Эльдорадо" уточнили, что их бизнес "существенно пострадал" после полномасштабного вторжения РФ в Украину. В частности, была уничтожена часть товарных запасов, а некоторые магазины остаются в оккупации.

В целом пострадало 20 торговых точек сети, а еще часть была законсервирована. Поэтому компания заявила, что подает иск против России о компенсации в сумме более 1 млрд грн.

Отмечается, что по состоянию на середину августа 2023 года сеть "Эльдорадо" состояла из 70 магазинов в 49 городах. При этом, как ранее сообщали СМИ, часть сотрудников компании оказались "в простое".

На условиях анонимности сотрудники рассказывали, что проблемы у компании начались в начале 2023 года. Тогда сеть стала продавать значительно меньше своих конкурентов, что могло привести к закрытию некоторых магазинов. Еще одной возможной проблемой называют изменения условий поставщиков, которые из-за риска безопасности не желают поставлять в Украину товары без полной подписки: у компании могло просто не оказаться такого объема ликвидности.

"Компания не смогла или не захотела аккумулировать средства для того, чтобы рассчитаться с поставщиками за предварительно закупленный товар. При наличии долгов поставщики не готовы давать новые товары под реализацию. Соответственно, товара не хватает, чтобы заполнять магазины, и поэтому их закрывают. Маркетинг также сократили, потому что в нем нет необходимости – все равно нечего продавать", – рассказал собеседник издания AIN.

Кроме того, у "Эльдорадо" есть крупные непокрытые кредиты в государственных банках. Журналисты утверждают, что речь идет о более чем $100 млн.

Сеть "Эльдорадо" сменила владельца в 2013 году. Тогда собственником ритейлера стал Виктор Полищук, которому также принадлежал "Технополис".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее компании владельца ТРЦ "Гулливер" и "Эльдорадо" Виктора Полищука перестали обслуживать кредиты перед госбанками. Сам бизнесмен оправдывал остановку платежей существенными потерями бизнеса.

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