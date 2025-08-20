ДТЭК в 2025 году установил 120 тысяч умных счетчиков

С января по июль 2025 года компания ДТЭК установила 120 тысяч умных счетчиков.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что новые приборы интегрированы в автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). Она позволяет отслеживать электропотребление в режиме реального времени и автоматически передавать показания без участия клиента. Кроме того, система помогает энергетикам быстро выявлять аварии, перегрузки или неисправности оборудования.

Отмечается, что ДТЭК устанавливает АСКУЭ в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях в рамках инвестиционной программы, которую утверждает ежегодно государственный регулятор НКРЭКУ.

В частности, в многоквартирном жилом доме АСКУЭ устанавливают для всех жителей одновременно, а замена старых счетчиков на новые "умные" происходит бесплатно.

Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова планирует установить "умные" счетчики всем своим потребителям до 2034 года в рамках проекта по модернизации энергоинфраструктуры "Сети Будущего".