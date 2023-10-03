Burger King спокойно работает в России и платит налоги Кремлю вопреки всем обещаниям уйти – BBC

Американская компания Burger King, владелец глобальной сети ресторанов быстрого питания, продолжает работу в России. И это несмотря на собственные обещания покинуть рынок страны-агрессора. Таким образом, фастфуд-гигант продолжает платить Кремлю налоги, которые идут на финансирование войны в Украине.

Такую информацию получило BBC от одной из крупнейших в мире фастфуд-компаний Restaurant Brands International (RBI). Именно этой фирме принадлежит 15% франчайзингового бизнеса фаст-фуда в России.

"Критики обвинили RBI в том, что компания поддерживает режим Путина, не сумев отказаться от своей доли в российском бизнесе. RBI сослалась на свое сложное франчайзинговое соглашение и трудности с попытками покинуть страну. Сделка является совместным предприятием с тремя другими партнерами и включает около 800 ресторанов", – говорится в сообщении.

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Как заявил президент RBI Дэвид Шир, у компании за последние 18 месяцев "не произошло обновлений" в плане выхода из РФ. При этом представитель RBI заявил, что компания отказалась от "новых инвестиций и поддержки цепочки поставок" и "не получала никакой прибыли" от Burger King в России с начала 2022 года.

По словам представителя Йельского университета Стивена Тяня, который отслеживает выход западного бизнеса из России, использование франчайзинговых соглашений в качестве оправданий является всего лишь "удобной дымовой завесой".

"Говорить, что они (RBI. – Ред.) хотят уйти, но затем медлить, – это не то же самое, что фактически уйти из России. Продолжая вести бизнес в России через 18 месяцев после вторжения в Украину, они поддерживают режим Путина", – сказал он.

А основатель агентства Moral Rating Agency, которое проводит кампанию против работы бизнеса в РФ, призвал RBI раскрыть, какие конкретные действия предприняла компания в своих попытках покинуть рынок.

Также эксперты напоминают, что пока Burger King по-прежнему открыт в России, его крупнейший конкурент McDonald's сумел покинуть страну, даже владея большим количеством ресторанов. Материнская компания KFC "Yum! Brands" тоже продала более 100 ресторанов местному оператору в России.

Партнер юридической фирмы Fieldfisher отметил, что RBI как владелец 15% доли действительно не может диктовать условия другим акционерам. Однако, по словам юриста, компании ничто не мешает просто расторгнуть франчайзинговое соглашение.

Это, впрочем не обязательно приведет к прекращению существования бренда Burger King в России. Ведь, кроме RBI, управлением занимаются еще три стороны:

бизнесмен Александр Коболов (30%);

ICU Group (35%, там заявляют, что уже давно не контролируют операции в РФ и находятся "на завершающей стадии выхода" из франчайзингового соглашения);

ВТБ Капитал, "дочка" подсанкционного Банка ВТБ (20%).

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в марте 2022 года Burger King заявил, что начала процесс ухода из России. "У Burger King нет корпоративных ресторанов в России. Бизнес полностью франчайзинговый и управляется местным мастером-франчайзи. Burger King приостановил всю свою корпоративную поддержку российского рынка, включая операции, маркетинг и цепочку поставок, а также отказал в одобрении инвестиций и расширения", – заявляли тогда в компании.

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