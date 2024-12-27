Более 200 энергетиков ДТЭК получили госнаграды за обеспечение целостности энергосистемы

В 2024 году 209 энергетиков Группы ДТЭК были удостоены государственных наград за свой вклад в обеспечение украинцев светом во время войны.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК Рината Ахметова.

Отмечается, что энергетики ДТЭК Сети и ДТЭК Энерго получили награды президента Украины, Кабинета Министров Украины, а также отличия от Министерства энергетики за работу в экстремальных условиях и обеспечение целостности энергосистемы во время регулярных российских обстрелов. Энергетики компании активно участвуют в восстановлении энергетики после обстрелов, а также ежегодно готовят энергосистему к прохождению отопительных сезонов в условиях войны.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения погибли 329 энергетиков ДТЭК. Во время массированной российской воздушной атаки по Украине 25 декабря погиб сотрудник одной из теплоэлектростанций ДТЭК Дмитрий Петленко.