Банки дополнительно проверят украинцев: когда и какие данные потребуют 

В Украине согласно закону банки обязаны проводить надлежащую проверку как новых, так и имеющихся клиентов. В частности, речь идет об идентификации и верификации клиента (его представителя), обеспечении актуальности полученных и имеющихся документов, данных и информации о клиенте.

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Адвокат Андрей Шабельников рассказал 24 каналу, когда банки могут обращаться к клиентам с требованием о повторной идентификации или верификации лица. Прежде всего он заметил, что, каждый человек, который имеет банковский счет и использует банковскую карту для осуществления расчетов, сталкивался с ситуацией, когда от банка поступает сообщение о необходимости пройти процесс идентификации/ верификации для подтверждения своей личности.

Идентификация – это получение банком от клиента его идентификационных данных. Верификация – это установление (подтверждение) кредитором соответствия личности клиента в его присутствии полученным от него идентификационным данным.Он рассказал, что для проведения такой операции существует несколько оснований:

Окончание срока действия документов: если у клиента закончился срок действия паспорта или других идентификационных документов, банк имеет право требовать обновления данных. Это нужно для поддержания актуальности информации и соблюдения требований финансового законодательства.

Периодические проверки для предотвращения финансовых преступлений: согласно законодательству о финансовом мониторинге, банки обязаны периодически проверять данные клиентов для предотвращения отмывания средств и финансирования терроризма. Это может включать запрос дополнительных документов или обновление имеющихся данных.

Подозрение в подделке документов или данных: если банк получает информацию о возможной подделке документов или неточности в предоставленных данных, он имеет право приостановить доступ к счету до получения подтверждения от клиента. Такая ситуация может произойти, если банк получает от третьей стороны информацию о фальшивых документах.

Адвокат Анна Даниэль добавила, что идентификация и верификация клиента осуществляются до установления деловых отношений, совершения сделок, проведения финансовой операции, открытия счета. По ее словам, банк может осуществить идентификацию на основании информации, полученной от клиента (представителя клиента), или одновременно на основании документов и/или информации, полученной банком с целью осуществления его верификации.

В НБУ заявили, что банки в рамках осуществления надлежащей проверки своих клиентов обязательно должны осуществлять актуализацию данных о клиенте. Речь идет о полученных и имеющихся документах, данных и информации о нем и тому подобном. Сроки актуализации данных о клиенте зависят от риска деловых отношений с клиентом:

Для клиентов высокого уровня риска проверку нужно проводить не реже одного раза в год ;

; Для клиентов среднего уровня риска соответствующую процедуру осуществляют не реже одного раза в 3 года;

В других случаях, при условии отсутствия подозрений, проверку проводят не реже одного раза в 5 лет.

Окончания срока (прекращения) действия, утраты силы / признания недействительными представленных документов.

Як раніше писав OBOZ.UA, Національний банк відмовився повідомити, за яких умов скасує чи подовжить свою заборону на проведення українцями p2p-переказів на суму понад 150 тис. грн за місяць, яка набула чинності з 1 жовтня 2024 року терміном на півроку – до 31 березня 2025 року.

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