ДТЭК 'Энерго' передало очередную партию угля для обогрева защитников Украины

С начала полномасштабного вторжения ДТЭК Энерго регулярно помогает Вооруженным Силам Украины с углем для обогрева, организуя отгрузку военным частям и непосредственно подразделениям по отдельным направлениям.

Об этом говорится в сообщении компании.

Чтобы охватить как можно больше подразделений и по просьбе непосредственно военных, шахтеры-волонтеры ДТЭК организовали фасовку угля в мешки по 50 кг. Очередные партии отправились к защитникам на Донецкое и Запорожское направления.

"Эта теплая помощь двинулась на самые отдаленные позиции. Топливо нужно нашим ребятам в каждый блиндаж", – рассказал военный из Днепропетровщины Александр.

Угледобывающие предприятия постоянно связаны с военными подразделениями, которые сейчас защищают Украину.

"Помогаем, потому что хотим, чтобы нашим защитникам, среди которых немало и наших коллег и коллег, было тепло, чтобы они не мерзли, могли подсушить вещи, подогреть воды или еду. Мы очень благодарны им за то, что гонят врага с нашей земли и удерживают фронт. Каждый украинец сегодня должен помогать военным, чтобы им было хоть немного легче, чтобы они чувствовали поддержку населения страны, надежный тыл, чтобы были силы держаться и уничтожать врага", – отметил Олег, шахтер ДТЭК.

Напомним, в настоящее время более 4 500 сотрудников ДТЭК защищают Украину в рядах ВСУ.