Долги перед 'зелеными' инвесторами с начала года выросли на 6 млрд грн – 'Гарпок'

Задолженность перед производителями электроэнергии по возобновляемым источникам в Украине с начала текущего года увеличилась на 6 млрд грн.

Об этом заявил заместитель директора по экономике ГП "Гарантированный покупатель" Станислав Сова.

По его словам, госпредприятие смогло сократить долги за прошлый и позапрошлый год на 9,3 млрд грн, однако начали возникать новые недоплаты производителям зеленой энергии.

"За предыдущие периоды мы долги снизили, но за 2024 год на 6,2 млрд грн долги выросли", – сказал Сова.

Он отметил, что средний уровень расчетов за январь-май находится в пределах 70%. При этом он добавил, что одной из причин долга является проблематика подписания актов с "Укрэнерго".

"Нет подписанных актов с января по апрель месяц, поскольку требуют согласования объемы купли продажи электроэнергии", – подчеркнул Сова.

Как сообщалось, Украинская ветроэнергетическая ассоциация призывает правительство найти финансовый ресурс для "Энергоатома" (кредиты или облигации), чтобы обнулить всю долговую цепочку – ГП "Гарантированный покупатель", ЧУПы, ОСРы, Укрэнерго и производителями из ВИЭ, задолженность перед которыми составляет 17 млрд грн.

По данным Гарпока, недоплата "Энергоатома" по финансированию льготных тарифов на электроэнергию для населения в марте 2024 года составила 0,7 млрд грн, апреле – 0,5 млрд грн, мае – 10,1 млрд грн.