Долги перед "зеленой" энергетикой всё равно придется погасить, – Прокип

Попытки отложить выполнение финансовых обязательств перед производителями "зеленой" электроэнергии лишь увеличивают будущие расходы для энергетического сектора и потребителей.

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Об этом заявил энергетический эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип.

По его словам, выплаты производителям электроэнергии из возобновляемых источников напрямую зависят от финансовой состоятельности механизма поддержки "зеленой" генерации, который финансируется через НЭК "Укрэнерго".

Эксперт подчеркнул, что накопление долгов перед производителями ВИЭ и последующие судебные споры не решают проблему, а лишь увеличивают сумму будущих выплат.

"Волна судебных исков приведет к тому, что сумма долгов банально возрастет", –, предупредил Прокип.

По его мнению, отказ от своевременного выполнения обязательств лишь создает новые финансовые проблемы для рынка и затрудняет дальнейшее урегулирование ситуации.

"Вот такие последствия неготовности принимать решения о полном покрытии расходов и выполнении обязательств, в отношении которых в свое время государство дало гарантии", – отметил эксперт.

По мнению эксперта, любые попытки оставить отдельные расходы непокрытыми или переложить ответственность за них на участников рынка лишь усугубляют проблему.

"Именно поэтому нельзя пытаться залезть в карман то ли "зеленым", то ли кому-то еще, или оставить какие-то расходы непокрытыми", – подчеркнул он.

Эксперт предупредил, что каждая отсрочка решения долговой проблемы увеличивает финансовое бремя, которое в итоге всё равно придётся оплачивать.

"Каждый последующий день промедления с решением долговой проблемы, каждое стремление не оплачивать счета только увеличит сумму долгов, которые необходимо погасить", – сказал Прокип.

Ранее бельгийский топ-менеджер и эксперт в сфере возобновляемой энергетики Лоик Лерминьо отметил, что нынешний уровень тарифа уже не покрывает всех расходов компании, тогда как потребление электроэнергии в Украине продолжает снижаться из-за сокращения экономической активности и развития собственной генерации у потребителей.