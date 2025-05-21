На украинцев массово подают иски в суд из-за коммунальных долгов: наказывают даже беженцев

В Украине только в прошлом году в реестре судебных решений появилось не менее 300 тысяч решений по коммунальным долгам. Должников вносят в специальный реестр, замораживают их счета и даже продают в счет погашения долга личное имущество.

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Судятся даже с беженцами, которые коммунальными услугами не пользуются. О том, как и за что судятся с украинцами за коммунальные долги, читайте в материале OBOZ.UA.

За коммунальные долги судят даже беженцев и пенсионеров

В Украине в прошлом году более чем из миллиона гражданских дел, которые зарегистрировали в прошлом году, 28,3% – дела по взысканию долгов за коммуналку, говорится в аналитике OpenDatabot. Для сравнения: среди общего количества дел категория "взыскание займов, кредитов" составляет всего 12%.

Всего в судах только в прошлом году зарегистрировали 298 тыс. дел по коммунальным долгам. Как результат, в реестр должников Минюста попали десятки тысяч украинцев, большинство из них в судебном заседании участие не принимали. Сразу после открытия исполнительного производства их банковские счета могут заморозить, а со счета принудительно списать долг. Чаще всего взыскание долга происходит через получение судебного приказа по упрощенной процедуре.

"Мы подаем перечень должников юристу, а юристка наша уже обращается в суд. Судебный приказ где-то через несколько месяцев получаем. Если на счетах должника есть средства, то они через обращение исполнительной службы в банк принудительно взыскиваются на наш счет", – рассказала OBOZ.UA бухгалтер одного из ОСМД в пригороде Киева Елена.

OBOZ.UA изучил несколько судебных производств с исками коммунальных предприятий против должников. Абсолютное большинство из них происходит по упрощенной процедуре. Это предусмотрено п. 3 ч. 1 ст. 161 Гражданского процессуального кодекса. Судебный приказ выдается в течение пяти дней с момента получения информации о зарегистрированном месте жительства должника. После этого у должника есть 15 дней, чтобы обжаловать приказ. И если он этого не делает, исполнительная служба получает возможность взыскивать задолженность.

Например, в реестр должников недавно попал житель Одесской области Николай Федорович. 28 мая ему исполнится 84 года (данные из реестра должников Минюста). Мы нашли судебный приказ, из-за которого пенсионер стал должником. Оказалось, что Николай Федорович не платил за содержание дома и придомовой территории. Жилищно-коммунальный сервис "Вузовский" получил судебный приказ о взыскании с мужчины 7,3 тыс. грн долга. При этом коммунальное предприятие даже не уплатило судебный сбор, объясняя это тем, что одесситы уже задолжали КП 42,1 млн грн, что повлекло "трудное материальное положение" предприятия.

Платить за коммуналку должны даже те украинцы, которые в квартирах не проживают, это касается в том числе беженцев. Если жилье не находится в зоне боевых действий, владельцы квартир обязаны платить как минимум за содержание дома и придомовой территории (а также за централизованное отопление, за доставку газа). Например, несколько месяцев назад во Львове ОСМД "Солнечное" выиграло иск против двух совладельцев квартиры. Они месяцами не платили взносы и накопили 21,8 тыс. грн долга. Франковский районный суд Львова обязал двух совладельцев жилья заплатить не только сам долг, но и 572,5 грн пени и 2,4 тыс. грн инфляционных потерь (в сумме 24,8 тыс. грн).

Кроме того, ответчики должны заплатить по 1,5 тыс. грн судебного сбора. То есть в сумме семья накапливала долг в размере 21,8 тыс. грн, но по решению суда должна заплатить уже 27,8 тыс. грн. И хотя ответчица в суде заявила, что "за границей проживает постоянно с 25 мая 2023 года и услугами ОСМД "Солнечное" не пользовалась по сегодняшний день", ее все равно обязали заплатить долг.

Даже если вы успели продать квартиру с долгом, это не освобождает от обязательства заплатить. Например, Дарницкий районный суд Киева в апреле этого года обязал украинку, которая выехала за границу еще в марте 2022-го, заплатить за коммунальные услуги в квартире в новостройке, которой она владела с февраля 2023-го (получила право собственности) до сентября 2023-го (продала квартиру). Весь этот период она должна была платить за содержание дома и придомовой территории, но не делала этого. Свою квартиру она продала уже с долгом, и только в апреле 2025-го ее обязали заплатить 7,6 тыс. грн за содержание дома и придомовой территории.

Действительно ли количество должников возрастает

Еще в прошлом году в OpenDatabot подсчитали, что количество должников с начала полномасштабной войны выросло на треть. Ситуация действительно критическая, больше всего проблем – у водоканалов. Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не пересматривает тариф для тех водоканалов, которые не могут увеличивать стоимость своих услуг без решения регулятора.

Те, кто потребляют коммунальные услуги и не платят за них, фактически усугубляют уже накопленные проблемы в сфере. И хотя частично проблемы можно объяснить неэффективным руководством и отсутствием инвестиций в ремонты и реконструкцию, миллиардные долги перед коммунальными предприятиями создают угрозу их остановки. А это, в свою очередь, будет иметь критические последствия.

В этой ситуации наказание для должников – действенный способ улучшить ситуацию. Отметим, сейчас действующее законодательство для должников предусматривает такое наказание:

за каждый день просрочки платежей нужно платить пеню в размере 0,01% (совокупный размер пени не может составлять более 100%). Также вернули начисления и взыскания неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений, процентов годовых, начисленных на задолженность, образованную за несвоевременное и/или неполное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги населением;

(совокупный размер пени не может составлять более 100%). Также вернули начисления и взыскания неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений, процентов годовых, начисленных на задолженность, образованную за несвоевременное и/или неполное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги населением; должникам могут в любой момент отключить коммунальную услугу (если это технически возможно).

Как и ранее, против должника могут в любой момент подать в суд. Исполнительная служба имеет право наложить арест на имущество, взыскать в долг личную технику, вещи. Кроме того, по закону банки обязаны после обращения судебного исполнителя блокировать счета украинцев.