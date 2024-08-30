Чтобы стимулировать развитие ветровой энергетики, нужно погасить долги на рынке электроэнергии – Верещинская

Для дальнейшего развития ветровой энергетики в Украине крайне важно погасить долги на рынке электроэнергии и предотвращать их накопление. Это будет мотивировать существующих инвесторов и создаст доверие среди новых игроков.

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Об этом заявила Анастасия Верещинская, директор Европейско-Украинского энергетического агентства.

Она рекомендует государству обеспечить выполнение ряда важных условий.

В частности создать страховой фонд для защиты инвестиций в условиях нестабильной ситуации в стране. По мнению Верещинской, нужен фонд гарантирования рыночных рисков, гарантирующий минимальную цену выкупа электроэнергии в случае дефолта потребителя.

Директор ЕУЭА подчеркнула, что нужно гарантировать инвесторам возврат инвестиций через механизмы "зеленых" аукционов, запуск корпоративных договоров купли-продажи электроэнергии (CPPA) и отладку системы Feed-In-Premium.

Еще одним важным условием развития ветроэнергетики Верещинская считает упрощение процедуры подключения к сети и разрешительных процедур. Она также отмечает необходимость продолжать реформы, которые будут способствовать интеграции украинского энергорынка с европейским. В частности, либерализовать рынок и снять ограничения на цены (так называемые прайскепы).

"У Украины есть значительный потенциал для развития ветровых проектов. Почти вся территория страны подходит для ветроэнергетики, ведь среднегодовая скорость ветра на большинстве территории достигает 7-8 м/с, что является очень благоприятным показателем. Кроме того, у Украины есть перспективы для развития оффшорной ветровой энергетики, в частности в водах Черного и Азовского морей, когда это станет возможным с точки зрения безопасности", – подчеркнула директор ЕУЭА.

Напомним, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами в возобновляемую энергетику уже составил около 16 млрд грн. Из-за долгов перед инвесторами в ВИЭ и отсутствия страхования от военных рисков задерживаются ветроэнергетические проекты общей мощностью 4 ГВт.