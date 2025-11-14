Чрезмерное количество 'защищенных потребителей' углубляет долговой кризис на энергорынке Украины, – Рябцев

Чрезмерное расширение круга так называемых "защищенных потребителей" стало одной из причин долгового кризиса на рынке электроэнергии.

Видео дня

Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

По его словам, правительство должно было решить долговую проблему еще более двух лет назад – разработав механизм погашения задолженности и сокращения перечня "защищенных потребителей".

"У нас, к сожалению, долговая проблема, которая тоже должна была бы быть решена правительством. Причем должна была бы быть решена правительством в соответствии с решением ставки Верховного главного командующего еще 2,5 года назад. Именно тогда нужно было разработать механизм погашения этой задолженности. И, в частности, речь шла о необходимости сокращения графиков так называемых защищенных потребителей", – подчеркнул Рябцев.

Эксперт отметил, что сейчас "защищенных потребителей" стало слишком много – среди них даже учреждения, которые не относятся к критической инфраструктуре.

"Которых развелось слишком уж много. Которые уже не являются предприятиями критической инфраструктуры. А какие? Национальный цирк тоже у нас является защищенным потребителем. Если я не ошибаюсь. Но был точно. И все эти объекты тоже нужно запитывать", – сказал эксперт.

По мнению Рябцева, без наведения порядка в системе поставок электроэнергии и четкого определения, кто действительно должен быть "защищенным потребителем", правительство не сможет уменьшить долговое давление на рынок.

Ранее эксперт по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокип назвал причиной роста задолженности привилегированное положение так называемых защищенных потребителей – это предприятия и организации, которые государство признало критически важными и которые получили особые условия поставки.