Чиновник из Днепра пытался с женой получить румынский паспорт и "ошибся" в декларации на десятки миллионов: отчет НАПК

Бывший заместитель главы Днепропетровской обладминистрации и действующий заместитель гендиректора Южного машиностроительного завода им. О.М. Макарова Сергей Карпенко "ошибся" в декларации на сумму в 130 млн грн (недостоверные данные). Кроме того, оказалось, что должностное лицо пыталось получить гражданство Румынии, не объяснило происхождение драгоценностей, не задекларировало компанию и показало сомнительные обязательства на десятки миллионов гривен.

Видео дня

Об этом говорится в результатах исследования Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которые есть в распоряжении OBOZ.UA. Кроме того, госслужащий не разобрался, как нужно заполнять декларацию. В типе должности он должен указать "не применимо", а указал "должностное лицо юридического лица публичного права".

Также удалось установить:

Карпенко вместе с супругой пытался получить гражданство Румынии.

Карпенко указал, что нет другого гражданства, однако во время проверки удалось установить, что он по меньшей мере пытался его получить. Так, он уполномочил Андроне Кристину (гражданку Румынии) представлять его интересы в Национальной службе по гражданству (г. Бухарест, Румыния), Министерстве юстиции Румынии с целью получения информации о его деле по восстановлению гражданства Румынии.

Он также не указал иностранный паспорт своей жены Елены Звонаревой (выдан по имени Zvonarova Olena). Также он не указал и иностранный паспорт своего сына. Что интересно, жена Карпенко также лоформила доверенность на Андроне Кристину представлять ее интересы по делу по восстановлению гражданства Румынии.

Семья большую часть года находилась за границей, а в ОАЭ Карпенко хранит автомобиль

Согласно имеющейся у Национального агентства информации, члены семьи (жена и сын) в 2021 году более половины дней в течение отчетного периода находились за пределами Украины. Члены семьи (супруга и сын) в течение 2021 года путешествовали в ОАЭ и другие страны.

Карпенко сообщил, что в г. Дубай в публичном паркинге, без заключения отдельного договора на парковку, хранится транспортное средство – автомобиль Hyundai SantaFe, 2016 г.в., принадлежащий ему на праве собственности с 17.12.2016, место регистрации ОАЭ.

Карпенко "забыл" задекларировать нежилое помещение в Днепре площадью 200,3 кв.

"Субъект декларирования отметил сведения, не соответствующие действительности", – отмечают в сведениях НАПК. Речь идет о стоимости нежилого помещения общей площадью 173,1 м², регистрационный номер указав 19 тыс. грн.

Драгоценности и денежные активы на 109 млн грн

В собственности Карпенко находятся:

золотые часы Jaeger-LeCoultre (Reverso Night Day Duoface), стоимость по последней денежной оценке – 411 987 грн,

золотые часы Omega (DeVille Co-Axial Cronometer), стоимость по последней денежной оценке - 426 006 грн,

кольцо из белого золота с бриллиантом, стоимостью 283 000 грн\

Чиновник также задекларировал сведения о денежном активе – средства, заемные им иностранному гражданину Имрану Юсуфу в размере 109 123 698 грн. Карпенко объяснил, что эту сумму он фактически не предоставлял взаймы, а отразил в виде зафиксированной стоимости обязательства Имрана Юсуфа перед ним за передачу криптоактивов, учтенных в проверенной декларации за 2020 год.

Больше активов и неправильная декларация

В декларации Карпенко указал, что он владеет 33,34% уставного капитала ООО "Фарго Риэлти". Однако в сентябре 2023 Карпенко передал свою долю жене по договору дарения, однако в декларации эти изменения не отразил. Еще одна ошибка: в декларации Карпенко указал, что владеет 1,529 Binance Coin (BNB), но по данным криптобиржи Binance, его фактический баланс на 31.12.2023 составлял 4,147 BNB.

"Субъект декларирования отметил сведения, не соответствующие действительности, на сумму 20 284 069 грн. Недостоверные сведения, указанные в декларации, отличаются от достоверных на общую сумму 130 015 091 грн (п.п. 6.1 - 6.14, 6.17-6.17). в 3.1 Справки), что составляет размер более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на дату представления декларации", – говорится в отчете НАПК. Согласно ч. 2 ст. 366-2 УК ему может грозить до двух лет лишения свободы.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине стянули в пользу государства квартиру в Киеве и три автомобиля, принадлежащих чиновнику Государственной миграционной службы. Имущество общей стоимостью 5 млн грн суд признал незаконно приобретенными и разрешил конфисковать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!