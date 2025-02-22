Бюджет теряет миллионы из-за непрозрачных схем торговли 'Нафтогаза' – Центр Разумкова

Государственные компании продолжают работать по схемам, которые приводят к колоссальным финансовым потерям, а последствия ложатся на плечи налогоплательщиков. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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По словам эксперта, 19 февраля государственная "Укрнафта" продала 9 млн м³ природного газа по цене 17 500 грн за 1 000 м³. В то же время, в ходе торгов "Укртрансгаза" цена составляла 31 000 грн за 1 000 м³. Таким образом госкомпания потеряла 121 млн грн за один день.

"В Украине создан сказочный рынок, когда для избранных частных предприятий газ продается по цене вдвое ниже чем покупается государственными предприятиями. Вместо этого всю схему должны покрывать налогоплательщики через Госбюджет под предлогом фейкового ПСО", – отмечает Омельченко.

По словам эксперта, главным инструментом таких схем является "Нафтогаз Украины", который используется для перекрестного субсидирования частного бизнеса под видом выполнения социальных функций.

Омельченко также отметил, что интеграция украинского рынка с европейским позволила бы стимулировать собственную добычу газа, что стало бы выгодным для всех.

"Если бы газовый рынок был интегрированным с рынком ЕС, тогда бы частные компании платили рыночную цену, собственная газодобыча шла для населения, не отвлекались бы огромные государственные средства на заполнение ПХГ и перекрестное субсидирование для эксклюзивных частных работодателей. Более того, market coupling стимулировал бы добычу собственного газа, что было бы выгодно всем", – объясняет Омельченко.

По его мнению, из-за отказа от интеграции газового рынка с ЕС Украина с 2022 года потеряла около 4 млрд м³ добычи частных компаний, а также миллиарды долларов.

"Но некоторые частные лица от этого выиграли по-крупному", – заключает Омельченко.

Ранее первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по энергетике Алексей Кучеренко заявил, что необходимо пересмотреть механизм возложенных на "Нафтогаз" специальных обязанностей по поставке газа, потому что он усиливает финансовые проблемы компании.